Mașini interzise în Europa. Lista completă a țărilor și orașelor în care nu mai au voie să circule autoturismele Euro 3, Euro 4 sau Euro 5. Care este situația din România

Șoferii români care pleacă cu mașina în concediu sau tranzitează state din Uniunea Europeană trebuie să fie atenți la norma de poluare a autoturismului. Tot mai multe țări au introdus zone cu emisii reduse (LEZ – Low Emission Zones), unde accesul este restricționat pentru vehiculele considerate prea poluante.

În unele cazuri, mașinile diesel Euro 4 sau Euro 5 nu mai au voie să intre în centrele orașelor, iar în altele este obligatorie înregistrarea online a vehiculului sau achiziționarea unui ecuson de mediu. Amenzile pot ajunge la câteva sute de euro și se aplică inclusiv șoferilor cu mașini înmatriculate în România.

Important de știut este că nu există o regulă unică în Uniunea Europeană. Fiecare stat și, în multe situații, fiecare oraș stabilește propriile restricții privind circulația vehiculelor poluante.

România este una dintre puținele țări din Uniunea Europeană care nu a introdus încă zone cu emisii reduse pentru autoturisme.

În prezent:

pot circula fără restricții mașinile Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5 și Euro 6;

nu există taxă de acces în funcție de norma Euro;

nu este necesar un ecuson de mediu;

nu este obligatorie înregistrarea autoturismului.

Totuși, Legea nr. 155/2023 privind mobilitatea urbană durabilă permite autorităților locale să înființeze Zone cu Nivel Scăzut de Emisie (ZNSE), în care accesul vehiculelor poate fi restricționat sau condiționat de plata unei taxe.

Bucureștiul este primul oraș unde s-a discutat în repetate rânduri despre introducerea unei astfel de zone, însă până în prezent nu există restricții aplicabile autoturismelor în funcție de norma de poluare.

Belgia aplică unele dintre cele mai stricte restricții.

Din 2026 sunt interzise:

toate autoturismele diesel Euro 5 și inferioare;

autoturismele pe benzină Euro 2 și inferioare.

Zona LEZ funcționează permanent, iar șoferii cu mașini înmatriculate în străinătate trebuie să își înregistreze gratuit autoturismul înainte de intrarea în oraș.

Amenda este de 350 de euro.

Nu mai pot circula:

diesel Euro 4 și inferioare;

benzină Euro 1 și inferioare.

Restricțiile sunt similare celor din Anvers:

diesel Euro 4 și inferioare;

benzină Euro 1 și inferioare.

Franța utilizează sistemul Crit’Air.

Printre orașele care au zone cu emisii reduse se numără:

Paris;

Lyon;

Marsilia;

Grenoble;

Strasbourg;

Toulouse;

Montpellier;

Lille;

Bordeaux;

Nice;

Nantes;

Rouen;

Dijon;

Reims;

Rennes;

Clermont-Ferrand;

Le Havre;

Saint-Étienne;

Chambéry.

Nu mai au acces:

vehiculele Crit’Air 3, 4, 5 și fără clasificare.

În practică, sunt afectate în principal:

diesel Euro 4 și mai vechi;

benzină Euro 2 și mai vechi.

Sunt restricționate vehiculele diesel Euro 4 și inferioare.

Restricțiile sunt introduse etapizat și diferă în funcție de oraș.

Pentru circulație este obligatoriu ecusonul Crit’Air.

Germania dispune de una dintre cele mai mari rețele de zone de mediu din Europa.

Printre orașele în care există restricții se numără:

Berlin;

München;

Frankfurt;

Stuttgart;

Köln;

Düsseldorf;

Dortmund;

Mannheim;

Karlsruhe;

Hanovra;

Nürnberg;

Leipzig;

Bonn;

Essen;

Bremen.

Pentru acces este obligatoriu ecusonul verde Umweltplakette.

Mai multe orașe au introdus și restricții suplimentare pentru vehiculele diesel Euro 4 și, în anumite zone, chiar pentru unele modele Euro 5.

Italia combină zonele ZTL cu zonele LEZ.

Cele mai importante orașe sunt:

Milano;

Torino;

Bologna;

Verona;

Padova;

Parma;

Modena;

Reggio Emilia;

Florența;

Roma.

În numeroase localități sunt interzise:

diesel Euro 0;

diesel Euro 1;

diesel Euro 2;

diesel Euro 3;

diesel Euro 4.

Restricțiile se aplică în special în timpul zilei.

Orașul are două mari zone:

Area B;

Area C.

În aceste zone sunt interzise progresiv cele mai poluante autoturisme diesel.

Conform legislației spaniole, municipiile mari trebuie să aibă Zone cu Emisii Reduse (ZBE).

Printre acestea:

Madrid;

Barcelona;

Valencia;

Sevilla;

Málaga;

Zaragoza;

Bilbao;

Alicante;

Valladolid;

Palma de Mallorca;

Murcia;

Córdoba.

Accesul este restricționat pentru vehiculele cele mai poluante.

Șoferii cu mașini înmatriculate în afara Spaniei trebuie, în multe cazuri, să înregistreze online autoturismul înainte de intrarea în zonă.

Și aici accesul este condiționat de clasificarea de mediu a vehiculului.

Capitala Bulgariei aplică restricții în sezonul rece.

În centrul Sofiei sunt interzise:

diesel Euro 5 și inferioare;

benzină Euro 3 și inferioare.

Măsura este aplicată în lunile de iarnă și în perioadele cu poluare ridicată.

Mai multe orașe au introdus zone de mediu, printre care:

Amsterdam;

Rotterdam;

Utrecht;

Haga;

Arnhem;

Eindhoven.

Restricțiile vizează în principal vehiculele diesel vechi.

Zone cu emisii reduse există în:

Copenhaga;

Aarhus;

Odense;

Aalborg.

Pentru anumite vehicule diesel sunt impuse condiții privind norma Euro, iar unele autoturisme înmatriculate în străinătate trebuie înregistrate înainte de acces.

Budapesta nu are în prezent o zonă LEZ permanentă pentru autoturisme.

Cu toate acestea, autoritățile pot introduce restricții temporare atunci când nivelul poluării depășește limitele admise, iar primele vizate sunt vehiculele cele mai poluante.

Deși nu mai face parte din Uniunea Europeană, foarte mulți români circulă în Regatul Unit.

În zona ULEZ pot circula fără taxă:

autoturisme pe benzină minimum Euro 4;

autoturisme diesel minimum Euro 6.

Vehiculele care nu respectă aceste norme plătesc o taxă zilnică.

În prezent, situația la nivel european este următoarea:

Euro 1 – aproape complet eliminate din toate marile orașe europene;

Euro 2 – interzise în majoritatea zonelor cu emisii reduse;

Euro 3 – acces limitat în numeroase orașe din Franța, Italia și Spania;

Euro 4 diesel – deja interzise în multe regiuni și orașe europene;

Euro 5 diesel – restricționate în Bruxelles și vizate de noi măsuri în alte state;

Euro 6 – în prezent reprezintă norma cu cel mai larg acces, însă în multe orașe este necesară înregistrarea online sau afișarea unui ecuson de mediu.

Pentru șoferii români care călătoresc în străinătate, verificarea regulilor locale înainte de plecare a devenit esențială. În timp ce în România nu există încă restricții bazate pe norma Euro, în numeroase orașe europene o mașină diesel Euro 4 sau chiar Euro 5 poate fi suficientă pentru a primi amendă sau pentru a nu avea acces în centrul orașului.