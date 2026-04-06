Noul regulament propus de Primăria Brașov introduce limitări clare privind amplasarea sălilor de jocuri de noroc.

Acestea nu vor mai putea funcționa la parterul blocurilor și vor fi permise doar în hoteluri de patru sau cinci stele sau în centre comerciale.

În același timp, autoritățile stabilesc o zonă de protecție în jurul instituțiilor sensibile:

„Sunt interzise în apropierea școlilor, grădinițelor, universităților, instituțiilor de cultură, sănătate sau cult religios, precum și în interiorul acestora”

Distanța minimă impusă este de 200 de metri față de aceste obiective.

Regulamentul nu se aplică în totalitate agențiilor loto și celor de pariuri sportive, care vor continua să funcționeze în baza unor reglementări distincte.

Regulamentul este în prezent în dezbatere publică, iar locuitorii din Brașov pot trimite propuneri și observații până la data de 17 aprilie.

Proiectul prevede și un sistem de taxare diferențiat, menit să limiteze extinderea acestui tip de activitate.

Agențiile loto și pariuri sportive ar urma să plătească minimum 25.000 de lei anual, în timp ce operatorii de alte jocuri de noroc ar putea achita cel puțin 250.000 de lei pe an.

Autoritățile locale susțin că măsura va contribui atât la disciplinarea pieței, cât și la creșterea veniturilor la bugetul local.

Un element important al proiectului îl reprezintă utilizarea fondurilor colectate.

Până la jumătate din sumele provenite din aceste taxe ar putea fi direcționate către programe de prevenire și tratare a dependenței de jocuri de noroc, dar și către activități sportive dedicate comunității.

Măsurile propuse vin pe fondul impactului tot mai vizibil al jocurilor de noroc asupra populației.

Specialiștii atrag atenția că acest fenomen poate genera probleme financiare grave, prin pierderi repetate și acumularea de datorii. În multe cazuri, jucătorii ajung să își consume economiile sau să recurgă la împrumuturi pentru a continua să joace.

Pe termen lung, riscul major este apariția dependenței, cunoscută și sub numele de ludomanie, care implică pierderea controlului asupra comportamentului și nevoia constantă de a juca.

Efectele nu sunt doar financiare. Apar frecvent anxietatea, stresul sau depresia, iar relațiile de familie sunt afectate. În unele situații, consecințele se extind și în plan profesional, ducând la pierderea locului de muncă sau la izolare socială.

Heather Wardle, expertă în politici și practici privind jocurile de noroc la Universitatea din Glasgow, susține că una dintre cele mai mari amenințări pentru sănătatea publică la nivel global vine din transformările rapide ale industriei.

„Majoritatea oamenilor se gândesc la un cazinou tradițional sau la un bilet la loterie atunci când se gândesc la jocuri de noroc. Nu se gândesc la marile companii de tehnologie care folosesc o varietate de tehnici pentru a determina mai mulți oameni să participe mai frecvent la o activitate care poate prezenta riscuri semnificative pentru sănătate, dar aceasta este realitatea jocurilor de noroc astăzi”, a spus ea.

Datele disponibile arată că dependența de jocuri de noroc este considerată o problemă serioasă de sănătate publică, fiind asociată cu unele dintre cele mai ridicate rate de suicid în rândul adicțiilor.

Potrivit aceleiași experte, accesul facil la platformele digitale amplifică riscurile:

„Oricine are acum un telefon mobil are acces la ceea ce este, în esență, un cazinou în buzunar, 24 de ore din 24. Marketingul și tehnologia foarte sofisticate fac mai ușor să începi și mai greu să te oprești din joc, iar multe produse folosesc mecanisme de design pentru a încuraja utilizarea repetată și pe durate mai lungi”, a explicat Wardle.

În paralel, autoritățile și experții subliniază că efectele nu se limitează la nivel individual, ci se extind asupra familiilor și comunităților. Printre problemele frecvent semnalate se numără pierderile financiare, conflictele familiale și dificultățile sociale, toate amplificate de expansiunea rapidă a industriei în ultimii ani.