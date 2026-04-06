Alocațiile vin mai devreme în aprilie. În luna aprilie 2026, statul român accelerează plata principalelor beneficii sociale, astfel încât alocațiile, indemnizațiile pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție și pensiile să fie livrate înaintea Sărbătorilor Pascale.

Măsura are ca obiectiv asigurarea continuității sprijinului financiar pentru milioane de beneficiari și evitarea întârzierilor cauzate de perioada sărbătorilor legale.

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) a anunțat că în intervalul 6–10 aprilie 2026 sunt efectuate plățile aferente drepturilor sociale pentru luna martie 2026. Acestea includ:

alocația de stat pentru copii

indemnizația pentru creșterea copilului

stimulentul de inserție

Conform instituției, procesul de plată este organizat astfel încât toți beneficiarii să primească sumele fără întârzieri, indiferent de modalitatea de încasare.

Pentru beneficiarii care primesc sumele în cont bancar, alimentarea se va face în data de 8 aprilie 2026. În cazul plăților prin mandat poștal, distribuirea va fi realizată etapizat, astfel încât toți beneficiarii să își primească drepturile până la 9 aprilie 2026.

Transferurile sunt realizate prin colaborare cu Compania Națională Poșta Română, care asigură distribuirea fizică a banilor către beneficiarii care au optat pentru această metodă de plată.

Categoria de beneficiar Vârsta copilului Valoarea alocației lunare Copii fără handicap până la 2 ani 719 lei Copii cu handicap până la 3 ani 719 lei Copii fără handicap 2 – 18 ani 292 lei Copii cu handicap 3 – 18 ani 719 lei

Valoarea totală a sumelor plătite depășește 1,9 miliarde de lei, fonduri destinate unui număr de peste 3,8 milioane de persoane din România. Structura principalelor plăți este următoarea:

peste 1,2 miliarde de lei pentru peste 3,5 milioane de copii beneficiari ai alocației de stat

aproximativ 608 milioane de lei pentru peste 148.000 de părinți care primesc indemnizație pentru creșterea copilului

Element Descriere Data plății 8 aprilie 2026 Baza de calcul 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni (din cei 2 ani anteriori nașterii copilului) Valoare minimă 1.651 lei Valoare maximă 8.500 lei Contribuție aplicată CASS (asigurări sociale de sănătate) Procent CASS 10% Efect asupra plății Diminuarea sumei nete încasate de beneficiar

circa 58 milioane de lei pentru peste 72.000 de beneficiari ai stimulentului de inserție

Aceste sume reprezintă un sprijin financiar lunar esențial pentru familiile cu copii și pentru părinții activi pe piața muncii.

Situația părintelui Valoare lunară Condiții de acordare Perioada de plată Întoarcere timpurie la muncă 1.500 lei Revenire înainte de 6 luni (copil sănătos) sau înainte de 1 an (copil cu dizabilități) Până la 2 ani (sau 3 ani în cazul copilului cu dizabilități) Revenire după 6 luni / 1 an 650 lei Întoarcere la muncă după pragul de 6 luni (sau 1 an pentru copil cu dizabilități) Până la 3 ani (sau 4 ani în cazul copilului cu dizabilități) Revenire după 2 ani 650 lei Conform HG nr. 536/2021, chiar dacă întoarcerea la muncă are loc după 2 ani Până la 3 ani (sau 4 ani pentru copil cu dizabilități)

În contextul Sărbătorilor Pascale, Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) a dispus măsuri speciale pentru plata anticipată a pensiilor și indemnizațiilor sociale.

Astfel:

pensiile livrate prin poștă vor fi distribuite până la 9 aprilie 2026

pensiile virate în cont bancar vor fi plătite pe 8 aprilie 2026

Instituția a precizat că toate fondurile necesare au fost asigurate, iar taloanele de pensii au fost deja transmise către oficiile poștale pentru distribuire la timp.

Pe lângă plățile curente, autoritățile au anunțat un nou pachet de măsuri sociale. Guvernul României a aprobat „Pachetul de solidaritate”, inițiat de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, destinat persoanelor vulnerabile.

Programul vizează în special:

pensionarii cu venituri mici

familiile cu copii

persoanele aflate în risc de sărăcie

Sprijinul financiar va fi acordat în două tranșe, prima fiind programată pentru luna mai 2026.