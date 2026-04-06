Acesta subliniază că este vorba despre punctul culminant al unui proces îndelungat, complex și adesea dificil, mai puțin vizibil pentru public, dar cu efecte economice semnificative pe termen lung. În opinia sa, intrarea României în rândul economiilor dezvoltate va schimba fundamental percepția investitorilor, a instituțiilor financiare internaționale și a piețelor globale. Totodată, aderarea transmite un semnal puternic de încredere, esențial pentru atragerea investițiilor viitoare.

Potrivit lui Alex Milcev, unul dintre principalele beneficii ale aderării României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică este reducerea costurilor de finanțare pe piețele internaționale. Deși nu există o garanție juridică în acest sens, experiența altor state arată că dobânzile la care se împrumută guvernele tind să scadă după aderare. Acest efect este așteptat și în cazul României, chiar dacă ratingul de țară nu va suferi modificări imediate.

Un al doilea avantaj important îl reprezintă accesul mai facil la capital global și îmbunătățirea percepției investitorilor. În multe cazuri, nu este vorba doar despre imagine, ci și despre reguli stricte de investiții: unele fonduri internaționale, în special cele de pensii, evită sau nu pot investi în state care nu sunt membre OCDE.

În acest context, aderarea României ar putea deschide accesul către astfel de surse de finanțare, cu efecte directe asupra investițiilor în infrastructură, companii mari și sectorul tehnologic. Totodată, statutul de membru OCDE ar crește atractivitatea țării în ochii investitorilor și ar spori interesul finanțatorilor internaționali.

Potrivit raportului „OCDE Economic Survey: România 2026”, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică evidențiază că România se află într-un moment în care reformele structurale sunt esențiale pentru corectarea unor vulnerabilități persistente, precum deficitul bugetar ridicat (9,3% din PIB în 2024), inflația încă mare (8,5% în ianuarie 2026) și diferențele de productivitate dintre companiile locale și cele străine.

În acest context, aderarea la OCDE este văzută ca un factor de accelerare a reformelor. Raportul subliniază că România a înregistrat progrese semnificative în convergența economică, de la 43% din media OCDE a PIB/locuitor în 2004 la 71% în 2024, iar prin implementarea reformelor recomandate, potențialul de creștere ar putea depăși 15% până în 2060.

De asemenea, aderarea aduce presiuni pozitive pentru modernizarea sistemului fiscal și pentru consolidarea disciplinei bugetare. Printre măsurile vizate se numără accelerarea digitalizării fiscale, reducerea evaziunii – România având în prezent cea mai mare rată de neconformare la TVA din Uniunea Europeană, de aproximativ 30% – și reformarea sistemului de taxare, inclusiv în ceea ce privește dividendele, microîntreprinderile și impozitele pe proprietate.

Un exemplu concret al acestor influențe este decizia României din ianuarie 2026 de a elimina restricțiile fiscale privind serviciile intragrup, măsură adoptată sub presiunea OCDE. Acest lucru arată că simpla perspectivă a aderării începe deja să influențeze modul în care sunt luate deciziile de politică fiscală.

Potrivit analizelor Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, România are deja câteva puncte forte importante, precum productivitatea ridicată în filialele companiilor străine, integrarea solidă în lanțurile globale de valoare și un sector IT încă foarte competitiv.

În același timp, aderarea la OCDE va impulsiona modernizarea unor domenii esențiale, precum inovarea și cercetarea-dezvoltarea (în prezent la doar 0,5% din PIB), digitalizarea companiilor, reducerea birocrației și actualizarea reglementărilor, dar și dezvoltarea infrastructurii. Accesul la standarde internaționale și evaluări periodice va contribui la creșterea competitivității economiei românești.

OCDE estimează că aplicarea completă a reformelor recomandate ar putea majora potențialul de dezvoltare al României cu peste 15% până în 2060, un progres semnificativ pentru o economie europeană.

Aderarea la OCDE nu reprezintă doar o validare politică, ci și o confirmare a capacității României de a se alinia standardelor economice ale statelor avansate și de a-și asigura dezvoltarea pe termen lung. Acest moment este considerat unul istoric, comparabil ca importanță cu aderarea la NATO și Uniunea Europeană.