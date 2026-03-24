Începând de acum, beneficiarii nu mai sunt obligați să stea la cozi sau să se deplaseze la ghișee pentru schimbări de date, transferuri de dosare sau repunerea în plată, acestea putând fi efectuate integral online, potrivit ANPIS.

Pentru modificarea drepturilor sau soluționarea rapidă a solicitărilor, persoanele interesate pot transmite cereri printr-un formular tipizat, trimis pe e-mail către agențiile teritoriale ANPIS.

Cererile pot viza diverse situații, precum acordarea plăților restante, modificarea modalității de plată, schimbarea numelui copilului sau a reprezentantului legal, schimbarea adresei, transferul prestației în alt județ, încetarea sau suspendarea unui drept, prelungirea unui beneficiu sau eliberarea unor documente precum decizii și adeverințe.

Beneficiile vizate includ alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului, stimulentul de inserție, drepturi pentru persoane cu dizabilități, alocația de plasament, indemnizația de hrană și concediul de acomodare.

Pentru transmiterea cererii, beneficiarul trebuie să descarce formularul „Cerere modificări de acordare beneficii sociale” de pe site-ul agenției teritoriale, să bifeze modificările dorite, să completeze și să semneze documentul în format PDF, apoi să-l trimită pe e-mail la adresa specificată de agenția din județul de reședință.

În cazul schimbării domiciliului într-un alt județ și necesității transferului dosarului, procedura poate fi realizată integral online.

Beneficiarul accesează lista agențiilor teritoriale de pe site-ul Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), selectează agenția relevantă și descarcă cererea PDF, pe care o completează și o trimite electronic, fără a mai fi necesară prezentarea la ghișeu.

Prin beneficiari de prestații sociale se înțeleg, în general, persoanele care primesc sprijin financiar și drepturi acordate prin ANPIS, inclusiv beneficii pentru copii și familii, drepturi pentru persoanele cu dizabilități, sprijin pentru familiile cu venituri reduse prin venitul minim de incluziune, ajutoare pentru locuire precum încălzirea locuinței sau suplimentul pentru energie, precum și alte tipuri de sprijin, inclusiv indemnizații de hrană sau ajutoare de urgență.

Această măsură are rolul de a eficientiza procesul de acordare a drepturilor sociale și de a elimina nevoia deplasărilor fizice, facilitând accesul rapid și simplificat la toate beneficiile oferite de stat.