Alocațiile de stat pentru copii și indemnizația de creștere a copilului se virează, în mod obișnuit, în data de 8 a fiecărei luni. În aprilie 2026, această dată cade într-o zi de miercuri, iar plata se va face conform programului obișnuit.

Sumele sunt transferate direct pe cardul beneficiarului, în majoritatea cazurilor către unul dintre părinți. Plata nu este automată pentru orice persoană, ci este acordată celui care are responsabilitatea legală de îngrijire a copilului, fie pe baza acordului părinților, fie prin decizie a autorităților.

După vârsta de 14 ani, copilul poate primi alocația direct, dar doar cu acordul reprezentantului legal. După împlinirea vârstei de 18 ani, tânărul devine titularul alocației și poate încasa suma în nume propriu, pe baza unei cereri.

Nivelul alocațiilor rămâne neschimbat în 2026. Copiii până la 2 ani, precum și cei cu handicap până la 3 ani, primesc 719 lei pe lună. Pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani, dar și pentru tinerii care urmează liceul sau școala profesională, suma este de 292 de lei pe lună.

Copiii cu handicap cu vârste între 3 și 18 ani beneficiază tot de 719 lei lunar. Aceste valori sunt menținute la nivelul din decembrie 2025, conform legislației adoptate.

Decizia prevede că alocațiile nu vor fi indexate nici în 2026, deși legislația generală stabilește actualizarea anuală cu rata inflației. Astfel, înghețarea sumelor este prelungită pentru al doilea an consecutiv.

Alocația este plătită, în funcție de situație, către părinte, tutore, curator, asistent maternal sau familia în grija căreia se află copilul. În cazul în care părintele este minor, plata se poate face direct acestuia sau reprezentantului legal, în funcție de capacitatea juridică.

Plata alocației încetează automat în anumite situații, cum ar fi decesul beneficiarului, abandonarea studiilor sau plecarea din România în cazul copiilor cetățenilor străini sau apatrizilor.

Tinerii care au împlinit 18 ani și continuă studiile pot primi în continuare alocația, însă trebuie să depună o cerere însoțită de documente justificative la unitatea de învățământ sau la autoritățile locale.

În majoritatea cazurilor, dosarele pentru acordarea alocației se depun la compartimentul de asistență socială din cadrul primăriei. Documentele sunt verificate de autorități pentru a confirma îndeplinirea condițiilor legale.

În anumite situații, cererile pot fi depuse și la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială. Unele primării permit transmiterea documentelor și online, în funcție de procedurile locale.

Pentru persoanele cu handicap care urmează învățământul preuniversitar, dreptul la alocație poate fi menținut până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt respectate condițiile legale.

Ultima majorare a alocațiilor a avut loc în ianuarie 2024, când acestea au crescut cu aproximativ 13,8%. Ulterior, deși era prevăzută o nouă ajustare în 2025, aceasta nu a mai fost aplicată.

Autoritățile au decis menținerea nivelului alocațiilor din cauza contextului economic, iar această măsură este prelungită și în 2026.

În prezent, alocația pentru copiii peste 2 ani rămâne la aproximativ 300 de lei lunar, iar pentru copiii mai mici sau cu handicap depășește 700 de lei. În unele cazuri, inclusiv copiii refugiați din Ucraina pot beneficia de aceleași sume, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de lege.