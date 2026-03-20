Președintele AUR, George Simion, a declarat în plenul Parlamentului că formațiunea a propus măsuri pentru sprijinirea pensionarilor și a persoanelor cu dizabilități, incluse într-un buget alternativ. Potrivit acestuia, aceste propuneri ar fi respectat atât ținta de deficit bugetar, cât și nevoile sociale.

El a explicat că amendamentele AUR vizau evitarea unor măsuri punctuale și susținerea unor politici considerate mai stabile pentru categoriile vulnerabile. De asemenea, a arătat că indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități nu ar mai fi fost actualizate din 2024 în funcție de inflație.

„Avem un amendament la marginalul 1 și avem un buget alternativ pe care cred că ar trebui să-l vadă premierul Bolojan, pentru că respectăm aceeași țintă de deficit bugetar și, în același timp, respectăm și pensionarii, nu îi umilim cu ajutoare acordate ocazional. Respectăm și persoanele cu dizabilități, cărora, din 2024, nu li s-au mai actualizat indemnizațiile cu rata inflației, indemnizații și așa insuficiente”, a susținut George Simion.

În acest context, AUR a propus suplimentarea bugetului pentru asistență socială cu 160 de milioane de lei, sumă destinată persoanelor cu dizabilități. George Simion a indicat că această sumă este mai mică decât fondurile alocate partidelor politice în anul 2026.

„De aceea, propunem suplimentarea cu 160 de milioane de lei a bugetului pentru asistență socială destinată persoanelor cu dizabilități. 160 de milioane de lei înseamnă mai puțin decât primesc, în anul 2026, partidele politice”, a precizat liderul AUR.

George Simion a afirmat că, deși se discută despre reformă și reducerea cheltuielilor, bugetul ar continua să finanțeze instituții pe care le consideră inutile. El a arătat că, în opinia sa, presiunea financiară este transferată către cetățeni și antreprenori.

Potrivit acestuia, amendamentele AUR au fost respinse de coaliția PSD-PNL-USR-UDMR, care a continuat linia bugetară propusă pentru anul 2026.

„Foarte mulți ați vorbit despre un stat supraponderal, însă, în acest buget al austerității, ați ales să finanțați numeroase agenții și instituții care parazitează statul român. În bugetul pentru 2026 am văzut că luați doar de la cetățeni și de la antreprenori”, a declarat George Simion.

După adoptarea bugetului, deputatul PNL Robert Sighiartău a declarat că documentul adoptat ar reprezenta o schimbare în modul de gestionare a finanțelor publice. El a arătat că bugetul nu ar mai include ajustări sau amânări ale unor probleme, ci ar reflecta situația reală.

Deputatul liberal a transmis că dezbaterea din Parlament nu a fost doar despre buget, ci despre direcția în care se îndreaptă România. De asemenea, a făcut referire la pozițiile politice din Parlament, indicând că cei care contestă Guvernul ar trebui să își analizeze deciziile.

„Astăzi nu am discutat şi votat un buget, deşi unul foarte important, astăzi am discutat în esenţă despre direcţia României. Este poate primul buget din ultimii ani care nu mai minte, nu mai cosmetizează şi nu mai amână adevărul, un buget care marchează începutul unei schimbări reale în modul în care statul român îşi gestionează finanţele”, a afirmat Sighiartău, în plenul Parlamentului.

El a mai spus că există așteptări din partea populației pentru reforme și pentru o gestionare mai riguroasă a resurselor publice.

„Românii nu mai vor o Românie a baronilor, a unor grupări care au confundat bugetul statului cu propriul interes. Românii au văzut cine vrea reforme şi cine mimează responsabilitatea. Cei care s-au gândit să doboare acest Guvern trebuie să înţeleagă un lucru: au primit deja un cartonaş galben, să se gândească bine dacă vor să meargă mai departe pe acest drum al iresponsabilităţii, pentru că nu vor face decât jocul celor care nu îşi doresc o Românie puternică. România merge înainte cu seriozitate şi cu determinare. Doamne ajută!”, a transmis deputatul liberal.

Proiectele legii bugetului de stat și ale bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2026 au fost adoptate vineri în plenul reunit al Parlamentului.

Votul a avut loc după dezbateri care au inclus amendamente din partea opoziției și poziții diferite privind politicile sociale și economice incluse în buget.