Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că Biroul Permanent Național al partidului se va reuni luni pentru a decide calendarul consultărilor interne privind o posibilă ieșire de la guvernare.

„Luni vom avea un Birou Permanent Naţional şi vom hotărî calendarul”, a declarat Grindeanu, vineri, la Palatul Parlamentului.

Potrivit acestuia, în perioada următoare vor avea loc discuții la nivel regional, urmând ca decizia finală să fie luată prin votul membrilor partidului.

Liderul social-democrat a subliniat că nu va lua singur o decizie privind viitorul partidului în coaliție, ci aceasta va fi stabilită prin consultarea internă a organizației.

„O să facem acea consultare internă (…) nu voi decide eu, aproape 5.000 de oameni vor vota (…) După ce vor vota membrii PSD, am să vă spun cum stăm”, a explicat Sorin Grindeanu.

Acesta a precizat că, în cadrul consultărilor, vor fi analizate atât avantajele, cât și dezavantajele rămânerii la guvernare.

„O să spunem punctele în plus și punctele în minus (…) nu aș vrea să anticipez (…) Luni voi putea să vă spun mai multe despre data consultării”, a adăugat liderul PSD.

În același timp, Grindeanu a transmis că partidul nu abandonează ideea înlocuirii premierului Ilie Bolojan, chiar dacă bugetul de stat pentru 2026 a fost adoptat.

Declarațiile vin într-un context tensionat în interiorul coaliției, marcat de negocieri dificile și dispute privind măsurile economice și sociale.

Liderul PSD a făcut referire și la negocierile privind sprijinul acordat categoriilor vulnerabile, subliniind că discuțiile au fost intense, dar s-a ajuns în final la o soluție.

„Vorbim de 0.4 din PIB. Vorbim de încrâncenare pe care ați văzut-o în tot acest timp. În final s-a ajuns la o sursă pe care o salut. Sigur că bugetul contează. Vom vedea luni ce se decide în ședința PSD”, a spus Grindeanu.

Legea bugetului de stat pentru anul 2026 a fost adoptată vineri de Parlament, cu 319 voturi „pentru”, 104 „împotrivă” și o abținere. De asemenea, a fost aprobat și bugetul asigurărilor sociale de stat, cu 314 voturi favorabile, 105 voturi „contra” și 12 abțineri.

Dezbaterile au avut loc în plenul reunit al celor două Camere, după ce procedura a fost întârziată de blocajele din comisiile de buget-finanțe.