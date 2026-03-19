Proiectul bugetului de stat pentru anul 2026 ajunge joi, 19 martie, în plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului.

Guvernul a transmis bugetul către Parlament vineri, pentru dezbateri și aprobare, deși termenul prevăzut de Legea finanțelor publice este 15 octombrie. Același act normativ stabilește că bugetul trebuie adoptat cel târziu până la 31 decembrie.

În comisiile reunite pentru buget, amendamentul PSD privind extinderea ajutorului pentru pensionari a fost respins, iar social-democrații au anunțat că iau în calcul blocarea bugetului și ieșirea de la guvernare.

Bugetul pentru 2026 este construit pe o creștere economică estimată la 1% și un PIB nominal de 2.045,2 miliarde de lei.

Veniturile totale sunt estimate la 36% din PIB, în creștere față de 34,7% în 2025, pe fondul măsurilor de consolidare fiscală și al așteptărilor privind îmbunătățirea colectării.

Veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt estimate la aproximativ 736,5 miliarde lei, iar veniturile curente ajung la 636,3 miliarde lei, reprezentând 31,1% din PIB.

În același timp, cheltuielile cu dobânzile cresc semnificativ, de la 50,5 miliarde lei în 2025 la 60,8 miliarde lei în 2026, ceea ce reflectă costurile mai mari de finanțare.

Volumul total al investițiilor ajunge la 164 miliarde lei, cu aproape 25,8 miliarde mai mult decât anul anterior, reprezentând peste 8% din PIB.

Cele mai mari creșteri de alocări bugetare sunt direcționate către Ministerul Energiei, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Ministerul Public și Ministerul Economiei.

Ministerul Apărării primește 49,37 miliarde lei, în creștere față de 42,38 miliarde lei în 2025, în contextul angajamentelor NATO.

Ministerul Educației ajunge la 64,79 miliarde lei, iar Ministerul Agriculturii la 27,73 miliarde lei.

Ministerul Investițiilor beneficiază de o creștere semnificativă, la 12,6 miliarde lei, iar Ministerul Finanțelor ajunge la 12,17 miliarde lei, în timp ce componenta de acțiuni generale a Ministerului Finanțelor crește la 112,42 miliarde lei.

Ministerul Energiei înregistrează una dintre cele mai mari creșteri, la 19,71 miliarde lei, iar Ministerul Economiei ajunge la 3,7 miliarde lei.

De asemenea, cresc alocările pentru Ministerul Mediului, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Justiției, precum și pentru Ministerul Public.

Pe de altă parte, mai multe ministere înregistrează scăderi de buget.

Ministerul Muncii ajunge la 91,8 miliarde lei, în scădere față de 99,24 miliarde lei în 2025.

Ministerul Sănătății scade la 22,78 miliarde lei, iar Ministerul Dezvoltării la 22,8 miliarde lei, cu o reducere semnificativă față de anul anterior.

Ministerul Transporturilor are o alocare de aproximativ 42 miliarde lei, în scădere față de 43,6 miliarde lei în 2025, iar Ministerul de Externe ajunge la 1,6 miliarde lei.

Bugetele cresc și pentru mai multe instituții centrale.

Administrația Prezidențială ajunge la 103,47 milioane lei, Senatul la 259,88 milioane lei, iar Camera Deputaților la 578,93 milioane lei.

Secretariatul General al Guvernului primește 2,68 miliarde lei, iar Curtea Constituțională ajunge la 44,35 milioane lei.

Înalta Curte de Casație și Justiție beneficiază de o creștere importantă, la 4,99 miliarde lei.

În zona serviciilor, Serviciul Român de Informații ajunge la 5,2 miliarde lei, Serviciul de Informații Externe la 812,5 milioane lei, iar Serviciul de Pază și Protecție la 408,97 milioane lei.

Serviciul de Telecomunicații Speciale are o scădere semnificativă, la 1,52 miliarde lei.

Printre instituțiile care primesc mai mulți bani se numără Curtea de Conturi, Consiliul Concurenței, Consiliul Superior al Magistraturii, Agerpres, Societatea Română de Radiodifuziune, Televiziunea Română și Consiliul Economic și Social.

În schimb, bugetele scad pentru CNSAS, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Serviciul de Pază și Protecție, Agenția Națională de Integritate și Autoritatea Electorală Permanentă.

În ansamblu, proiectul de buget pentru 2026 reflectă atât creșteri semnificative în anumite domenii, cât și reduceri importante în altele, în contextul măsurilor de consolidare fiscală și al presiunilor economice.