Proiectul Variantei Ocolitoare Timișoara Vest intră într-o etapă decisivă. Sorin Grindeanu a anunțat emiterea oficială a autorizației de construire pentru acest tronson de drum strategic, care va completa inelul de centură al municipiului Timișoara. Noua arteră va avea aproximativ 14 kilometri lungime, va fi realizată la profil de patru benzi și va asigura conexiunea între sectoarele de nord și sud ale actualei centuri.

„Ministerul Transporturilor a emis astăzi Autorizația de Construire pentru acest nou drum care va completa Centura Municipiului Timișoara. Cei aproximativ 14 km noi de drum național, construiți la profil de 4 benzi (2 benzi pe sens) vor face legătura între sectorul nordic al centurii municipiului Timișoara și Varianta de Ocolire Timișoara Sud,” a transmis Grindeanu pe Facebook.

Liderul PSD a menționat că pe traseu vor fi construite 4 noduri rutiere, două pasaje și un pod.

•⁠ Nod rutier la intersecția cu DN69 (E671) și cu Drumul Național Centura Timișoara (DNCT),

•⁠ ⁠Nod rutier la intersecția cu DN6,

•⁠ ⁠Nod rutier la intersecția cu DN59A,

•⁠ ⁠Nod rutier la intersecția cu Radiala Nouă de Vest (C30),

•⁠ ⁠pasaj peste DN59 și peste linia CF100 (750 m),

•⁠ ⁠pasaj peste DN6 și linia CF133 (450 m),

•⁠ ⁠pod peste râul Bega și peste rezervoarele de nămol (450 m).

Durata estimată pentru finalizarea lucrărilor este de 24 de luni de la deschiderea șantierului. Sorin Grindeanu a subliniat că proiectul este esențial pentru decongestionarea traficului din județul Timiș și pentru stimularea dezvoltării economice prin atragerea de noi investiții.

„Acest proiect, care va aduce județului Timiș noi oportunități de dezvoltare economică, trebuie finalizat în termen de 24 de luni. Construcția VO Timișoara Vest are o valoare de 1,41 miliarde lei (fără TVA), sumă asigurată prin Programul Transport (PT) 2021-2027. Deși nu mai dețin funcția de ministru al Transporturilor, voi continua să promovez și să susțin marile proiecte de infrastructură, care în opinia mea sunt esențiale pentru redresarea și dezvoltarea economică a României!”

Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a anunțat că lucrările pe Lotul 3 al A0 Nord – Centura Bucureștiului au ajuns la un stadiu fizic de 80%, însă mobilizarea pe șantier este în continuare scăzută.

„Lotul 3 al A0 Nord: deși progresul fizic a ajuns la 80%, mobilizarea este încă scăzută în șantier.

Constructorul chinez China Civil Engineering Construction Corporation lucrează pe cei 8,5 km ai lotului dintre Afumați și Glina cu aproximativ 170 de muncitori și 70 de utilaje. În prezent, activitatea este concentrată în special pe lucrări de terasamente, la pasajele de la km 41+750 și km 47+540, precum și la sistemele de scurgere a apelor pluviale, inclusiv podețe.

Cristian Pistol a subliniat că, pentru ca lucrările să fie finalizate în această vară, este necesară o mobilizare mai eficientă și un ritm de execuție mai alert. Totodată, el a precizat că decongestionarea traficului de pe lotul 4 (Pantelimon–Glina) poate fi realizată doar după finalizarea lotului 3, care va asigura și conexiunea cu lotul 2 (Corbeanca–Afumați), deschis circulației de aproximativ doi ani.