Deputatul PNL Florin Roman a declarat că informațiile apărute pe surse, potrivit cărora premierul Ilie Bolojan ar fi cedat în privința bugetului, nu sunt corecte. Acesta a transmis că, în realitate, Sorin Grindeanu este cel care a făcut concesii în cadrul negocierilor.

Potrivit lui Roman, situația a apărut în contextul în care PSD ar fi ajuns într-o poziție de izolare politică, după ce a amenințat cu blocarea bugetului. În acest context, el a explicat că liderul social-democrat nu ar fi avut altă opțiune decât să accepte modificările discutate.

Florin Roman a arătat că, inițial, PSD ar fi încercat să impună un amendament de aproximativ 1,1 miliarde de lei, prin majorarea deficitului bugetar. Ulterior, susține acesta, Sorin Grindeanu ar fi fost nevoit să accepte o variantă diferită, în care ajustările să fie făcute prin redistribuiri bugetare, inclusiv prin reducerea sumelor alocate Ministerului Justiției, condus de PSD, și nu prin creșterea deficitului.

„Comunicarea pe surse a PSD susţine ca „Bolojan a cedat”, în privinţa bugetului. Fals! Cel care a cedat este Sorin Grindeanu. Nici nu avea altă soluţie, după ce a împins PSD în izolare, iar PSD a ameninţat cu blocarea bugetului. Ieri, PSD vroia să îşi impună un amendament de 1,1 miliarde de lei prin creşterea din nou a deficitului bugetar. Azi, Grindeanu a trebuit să accepte ca pentru orgoliul său trebuie să taie de la ministrul PSD al justiţiei din buget, nu din creşterea deficitului”, a scris Florin Roman pe Facebook.

În continuarea mesajului său, Florin Roman a susținut că liderul PSD ar fi fost obligat să accepte o reașezare a fondurilor între două ministere conduse de propriul partid. El a transmis că această decizie ar fi fost prezentată public drept un succes, însă, în opinia sa, situația ar indica contrariul.

Roman a mai declarat că Sorin Grindeanu ar fi pierdut din capacitatea de negociere pentru viitor, după acest episod. Acesta a descris situația ca fiind una în care liderul PSD ar fi fost nevoit să își ajusteze poziția în urma presiunilor politice.

Totodată, deputatul liberal a afirmat că această evoluție confirmă o anticipare făcută anterior de el, potrivit căreia liderul PSD ar fi fost cel care urma să piardă disputa pe tema bugetului.

„A fost practic obligat să accepte o reaşezare de sume între două ministere conduse de PSD. Şi să prezinte înfrângerea ca victorie. Nu este cazul, dimpotrivă, Grindeanu şi-a redus substanţial puterea viitoare de negociere”, mai adaugă deputatul liberal.

În final, Florin Roman a făcut referire și la evoluțiile politice viitoare, susținând că strategia adoptată de PSD în această situație ar putea avea consecințe asupra conducerii partidului.

El a afirmat că, în opinia sa, Sorin Grindeanu nu va mai fi propunerea PSD pentru funcția de premier în cadrul sistemului de rotație guvernamentală, sugerând că un alt reprezentant al partidului ar putea prelua această poziție.