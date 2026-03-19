Sorin Grindeanu a precizat că nu a existat acord în coaliție ca bugetul să fie adoptat în forma care a ajuns în Parlament. PSD nu va renunța la pachetul de solidaritate, iar măsurile propuse de partid nu au fost incluse în forma actuală a bugetului.

Liderul PSD a menționat că experiențe precum pachetul de relansare, propus în septembrie și aprobat abia în februarie, trebuie evitate. Obiectivul său este ca bugetul să fie adoptat rapid, iar discuțiile privind criza carburanților să înceapă imediat după.

„Astăzi şi mâine probabil vom fi foarte prinşi în Parlament şi cei din Guvern şi coaliţia cu adoptarea bugetului. Ţin să vă spun că am insistat să se stea oricât e nevoie, astăzi, mâine, iar până la sfârşitul săptămânii să avem aprobat bugetul. Asta a fost o altă cerinţă a mea. (…) Nu vreau să mai trec prin experienţe de tipul pachetului de relansare, când PSD-ul a venit şi a propus în septembrie acest pachet şi a fost aprobat în februarie. (…) Eu am anunţat public, dacă vorbim de buget, că PSD-ul nu va renunţa la pachetul de solidaritate. Atunci, dacă noi am anunţat acest lucru public şi am anunţat şi în coaliţie acest lucru, înseamnă că n-a existat acord în coaliţie să fie bugetul în forma asta”, a declarat liderul PSD, la Parlament, după şedinţa coaliţiei.

Potrivit informațiilor oferite de președintele PSD, Sorin Grindeanu, consultarea internă privind participarea partidului la guvernare continuă și nu implică nicio schimbare de orientare. Evaluarea va analiza întreaga activitate a PSD în guvern, inclusiv modul în care a fost construit bugetul, și va fi realizată după aprobarea acestuia.

Grindeanu a explicat că, deși au existat discuții despre posibile înțelegeri externe cu alte grupuri parlamentare, PSD nu a făcut astfel de compromisuri și și-a menținut punctele de vedere în coaliție. În ceea ce privește schimbarea premierului Ilie Bolojan, liderul PSD a clarificat că subiectul nu a fost discutat în cadrul întâlnirii coaliției.

„Nu ştiu, mi-e greu să fac predicţii de acest tip. Nu aşa se pune problema. Eu ce am anunţat în urmă cu câteva săptămâni, aşa cum bine ştiţi, că noi avem anumite propuneri de la care nu abdicăm, că nu facem înţelegeri în afara coaliţiei, pentru că era foarte simplu să facem înţelegeri, aşa cum ştiţi, în Parlament, ieri, de exemplu, cu grupul AUR. Nu le-am făcut, ne-am păstrat punctul de vedere şi, într-un final, înţelepciunea celorlalţi din coaliţie pare că a revenit”, a spus liderul PSD.

Consultarea internă vizează evaluarea participării la guvernare și va începe cu miniștrii PSD, continuând cu întreaga activitate parlamentară. Grindeanu a subliniat că planurile anunțate la începutul lunii decembrie rămân valabile și nu au fost anulate, subliniind continuitatea procesului de evaluare fără modificări.