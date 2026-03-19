Fiecare autovehicul va putea alimenta maxim 400 de euro cu motorină și benzină, iar transportul a mai mult de 10 litri în canistre sau recipiente este interzis. De asemenea, guvernul a decis limitarea temporară a exporturilor de motorină pentru a preveni lipsa combustibililor pe plan intern.

Străinii care alimentează în Slovacia vor plăti un preț special pentru motorină, calculat pe baza tarifelor medii din Austria, Cehia și Polonia. Această măsură este menită să limiteze turismul pentru carburanți și să evite creșterea bruscă a prețurilor pentru consumatorii locali, conform informatiilor publicate de dpa.

Guvernul slovac a declarat anterior stare de urgență petrolieră și a decis să alimenteze rafinăria Slovnaft cu țiței din rezerva de stat, ca urmare a opririi livrărilor de petrol rusesc prin oleoductul Drujba la sfârșitul lunii ianuarie. Până acum, aprovizionarea Slovaciei, similar Ungariei, a fost dependentă în mare parte de acest oleoduct, iar Bratislava și Budapesta acuză Ucraina că împiedică livrările și refuză inspecția independentă a conductei.

În contextul conflictului din Iran, guvernul slovac a convenit o plafonare voluntară a prețului cu rafinăria Slovnaft, ceea ce a condus la creșteri mai mici ale prețurilor la carburanți față de țările vecine. Această diferență de preț a generat turism pentru combustibili, în special dinspre Polonia, iar zeci de stații de benzină din nordul Slovaciei au rămas aproape fără combustibil.

De asemenea, premierul Fico a menționat că poziția guvernului la summitul UE de la Bruxelles rămâne neschimbată. Slovacia nu va susține concluziile summitului referitoare la Ucraina, solicitând totodată să fie abordată situația conductei de petrol Drujba și problemele legate de împrumutul pentru Ucraina, în prezent blocat de Ungaria.