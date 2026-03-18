Prețurile la carburanți au ajuns la niveluri record în România, iar în unele benzinării motorina a trecut deja de 10 lei pe litru.

Economistul Adrian Codirlașu a explicat pentru „Digi24” că aceste creșteri nu sunt din cauza speculei, ci reflectă realitatea pieței deoarece prețul petrolului pe plan internațional a crescut mult, ajungând la aproximativ 110 dolari pe baril. El a reamintit faptul că și Consiliul Concurenței a spus că nu există dovezi de speculă pe piața carburanților.

Codirlașu a avertizat că prețurile probabil vor continua să crească și că motorina va depăși 10 lei pe litru. El a precizat că o parte importantă a prețului final o reprezintă taxele. În cazul unui preț de 10 lei pe litru, aproximativ 4,55 lei ar fi taxe și impozite, adică aproape jumătate din preț, iar restul de 5,45 lei ar acoperi costul petrolului, rafinarea, transportul și profitul benzinăriilor. Economistul a subliniat că atunci când prețul combustibilului crește, cresc automat și veniturile la bugetul de stat.

Potrivit lui Codirlașu, plafonarea prețurilor nu ar fi o soluție bună, pentru că ar putea duce la lipsa produsului de pe piață, așa cum s-a întâmplat în alte țări. În schimb, el consideră că autoritățile ar putea interveni temporar prin reducerea taxelor, fie accizei, fie TVA, legat de prețul petrolului pe piața internațională. Astfel de măsuri ar putea fi aplicate, de exemplu, când prețul petrolului depășește 100 de dolari pe baril, pentru a ajuta la temperarea scumpirilor.

„Nu cred că este speculă, ci este realitatea. Probabil vom avea în continuare creșteri, deci vom depăși 10 lei pe litru, din păcate. În momentul în care prețul combustibilului crește, automat și încasările la bugetul de stat cresc. Plafonarea în niciun caz nu o consider o soluție, pentru că în momentul respectiv va dispărea produsul. Fie reducerea accizei, fie reducerea TVA, care poate fi temporară și legată de prețul internațional al petrolului”, a declarat Codirlașu.

Astăzi, 18 martie, cea mai ieftină benzină se găsește la 8,58 lei pe litru, iar motorina la 9,07 lei pe litru, ambele la stația RST din Lunguletu, Dâmbovița, situată pe Strada Principală, nr. 81, potrivit Peco Online.

În principalele orașe din țară, prețurile la carburanți rămân apropiate de aceste valori. În București, benzina costă 8,65 lei pe litru, motorina 9,23 lei, iar GPL-ul 3,89 lei.

La Cluj-Napoca, benzina și motorina se vând cu 8,64 lei și, respectiv, 9,17 lei, iar GPL-ul ajunge la 3,99 lei. La Timișoara, valorile sunt similare: 8,64 lei pentru benzină, 9,17 lei pentru motorină și 3,90 lei pentru GPL.

În Iași, benzina se găsește cu 8,67 lei pe litru, motorina cu 9,24 lei, iar GPL-ul cu 4,03 lei, în timp ce la Constanța prețurile sunt 8,68 lei, 9,23 lei și 4,02 lei pentru benzina, motorină și GPL.