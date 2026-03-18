Potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Rogobete, această creștere este necesară în contextul efectelor negative generate de lipsa prevenției, precum diagnosticarea tardivă a bolilor, tratamentele mai dificile și suferința care ar putea fi evitată prin depistare timpurie.

În acest an, autoritățile vor extinde programele de screening pentru mai multe tipuri de cancer, inclusiv cel de col uterin, cancerul de sân și cancerul colorectal, cu scopul de a îmbunătăți depistarea precoce a acestor afecțiuni.

Totodată, ministrul a anunțat o extindere semnificativă a screeningului neonatal. Numărul biomarkerilor analizați va crește de la trei la 22, depășind media la nivelul Uniunea Europeană. Această măsură este menită să permită identificarea mai rapidă a unor afecțiuni încă din primele zile de viață, crescând astfel șansele de intervenție timpurie pentru nou-născuți.

„Creștem investiția în prevenție. Și o facem concret. Bugetul pentru programele naționale de sănătate dedicate screeningului și prevenției ajunge în 2026 la 1,2 miliarde lei, față de 900 de milioane lei în 2025. Este o creștere clară, necesară și asumată. De ce? Pentru că știm foarte bine costul inacțiunii: diagnostice târzii, tratamente mai dificile, suferință care putea fi evitată. Extindem programele de screening pentru cancerul de col uterin, cancerul de sân și cancerul colorectal. În același timp, facem un pas major în screeningul neonatal: de la 3 biomarkeri la 22 de biomarkeri, depășind media Uniunii Europene. Asta înseamnă depistare mai rapidă și șanse reale pentru copii încă din primele zile de viață. Prevenția nu este un cost. Este cea mai corectă investiție în sănătate”, a scris ministrul pe Facebook.

Oficialul a subliniat că prevenția reprezintă o investiție esențială în sănătate, nu un cost, și a precizat că, în paralel, vor fi susținute dezvoltarea ambulatoriilor și consolidarea rolului medicilor de familie în sistemul medical.

De asemenea, Ministerul Sănătății are în vedere construirea primelor programe naționale finanțate predictibil și sustenabil, direct din bugetul de stat, pentru componenta de prevenție. Ministrul Sănătății a arătat că, deși sistemul nu a atins încă nivelul dorit, direcția reformelor este stabilită, iar primele rezultate încep să fie vizibile.

„În paralel, susținem dezvoltarea ambulatoriilor, rolul medicilor de familie și construim primele programe naționale finanțate predictibil, sustenabil, direct din bugetul de stat pentru această componentă esențială. Știu că nu suntem încă unde trebuie să fim. Dar direcția este clară, iar schimbările deja se văd. Mulțumesc echipei Ministerului Sănătății pentru munca de zi cu zi. Fără ei, aceste rezultate nu ar fi posibile. Pentru pacienți, pentru medici, pentru fiecare familie din România — mergem mai departe. Încrederea ne face bine”, a conchis acesta.

