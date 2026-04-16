Alexandru Rogobete a subliniat că negocierile cu Pfizer nu urmăresc stabilirea responsabilităților juridice, ci identificarea unei soluții sustenabile pentru pacienții români. Ministrul a insistat asupra faptului că există deja un dosar în curs, iar rolul său actual este unul strict executiv, concentrat pe gestionarea situației financiare și medicale.

În acest context, oficialul a precizat în cadrul emisiunii „Punctul Culminant” că prioritatea este facilitarea accesului la tratamente inovatoare, în special în domenii unde alternativele terapeutice sunt inexistente sau limitate. Accentul este pus pe oncologie și pe bolile rare, segmente considerate critice pentru sistemul de sănătate.

„În acest context, cred că mai important este că nu eu sunt cel care trebuie să găsească vinovații. Nu, există un dosar pe rol, se va face lumină. Rolul meu în momentul de față, ca ministru în funcție, cu factura pe masă, este să găsesc o soluție. Medicamente (inovative – n.red.), care nu au alternativă terapeutică, adică nu există generice sau medicamente apărute în ultimii 2-3 ani, în special pentru pacienții cu cancer, pentru pacienții cu forme rare de cancer și pentru pacienții cu boli rare. Cam acestea sunt cele trei domenii pe care încercăm să le discutăm și să le negociem”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrul a mai explicat că întâlnirea de la Washington va avea un caracter exploratoriu, fiind prima etapă formală a negocierilor. Nu va fi semnat niciun document în această fază, iar concluziile vor fi prezentate ulterior Guvernului pentru stabilirea pașilor administrativi următori.

„Nu se va semna nimic. Așa cum am spus, mâine este o discuție exploratorie și începutul negocierilor cu compania. În momentul în care ne vom întoarce, vom avea o notă de informare cu concluziile și cu posibilele decizii care pot rezulta în urma discuției. După aceea, în Guvernul României se va stabili modul în care, din punct de vedere tehnic și administrativ, se va înainta cu negocierea. Mai multe detalii voi avea mâine după întâlnirea de la ora 4, pentru că la ora 4 va fi întâlnirea cu bordul de conducere a companiei Pfizer”, a precizat Alexandru Rogobete.

Referitor la poziția companiei americane, Alexandru Rogobete a evitat speculațiile, însă a indicat că există premise pentru un compromis bazat pe relația de lungă durată dintre România și Pfizer. Ministrul a evidențiat volumele semnificative de medicamente furnizate anual și contribuția acestora la sistemul sanitar.

În același timp, oficialul a sugerat că o eventuală renegociere ar putea include înlocuirea unor obligații contractuale cu beneficii concrete pentru pacienți, cum ar fi accesul la terapii de ultimă generație.

„Nu am această informație și nu vreau nici să speculez, pentru că mâine va avea loc întâlnirea cu Pfizer. Voi avea date mai concrete după această întâlnire. De ce ar accepta o negociere? Pentru că această companie are o tradiție în România. Există contracte de sume importante anuale pentru medicamentele pe care ei le produc și care aduc o contribuție importantă în dezvoltarea sistemului de sănătate, nu o neagă nimeni. Și mă bazez mult pe această abordare prin care putem include medicamente inovative de ultimă generație în locul vaccinurilor COVID, care, mă rog, cel mai probabil, dacă le-am comandat, le-am și distruge în scurt timp”, a afirmat Alexandru Rogobete.

Pe plan politic, Alexandru Rogobete a reacționat ferm la criticile venite din partea lui Vlad Voiculescu, pe care le-a calificat drept nepotrivite în contextul unei situații financiare sensibile. Ministrul a invocat necesitatea unei abordări responsabile și a acuzat o strategie de comunicare menită să capitalizeze politic rezultatul negocierilor.

„Nu m-am inflamat, dar consider că uneori, cum să spun eu, responsabilitatea administrativă și bunul-simț trebuie să primeze atunci când ocupăm funcții de conducere sau funcții de demnitate. Până la urmă, e vorba de demnitate. Mi s-a părut puțin forțată reacția domnului ministru, gândită bine, de altfel, o strategie frumoasă de comunicare, în care probabil, începând de mâine sau poimâine, după ce vom avea primele rezultate, sperăm favorabile, aceeași echipă de comunicare va împinge în spațiul public mesaje prin care strategia USR-ului, sau cum o fi fost, a funcționat. Mă aștept la acest lucru. De asta am avut această reacție. Cred că uneori e bine să, mă rog, cel puțin în contextul dat, când factura pentru inacțiune sau pentru acțiune ne costă 600 de milioane de euro, plus penalități, cred că ar fi fost bine să se abțină”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ilie Bolojan a declarat săptămâna trecută că autoritățile române caută soluții pentru plata obligațiilor către compania Pfizer, după pierderea unui proces, inclusiv prin negocieri directe și posibile compensări.

„Suntem în situația în care Ministrul Sănătății și cel de Finanțe lucrează pe de-o parte pentru a declanșa negociările cu firma Pfizer și se vor deplasa săptămâna viitoare în Statele Unite și pentru acest lucru. Asta înseamnă că peste două săptămâni vom primi motivarea tribunalului, de la data respectivă mai urmează o perioadă de două luni de zile și ar fi bine să găsim o formulă prin care, pe de-o parte, anumite penalități de întârziere care sunt aferente să fie stopate pe perioada negocierilor și să găsim o formulă prin care, până se clarifică aspectul care ține de un posibil recurs sau nu, dar asta pe baza unei discuții cu Casa de Avocați și cu Polonia, pentru că suntem în aceeași situație, vom vedea dacă se poate găsi o soluție”, a spus premierul.

Alexandru Nazare a comentat și el la Antena 3, situația în care se află România după ce a pierdut în primă instanță procesul cu Pfizer.

„Mă doare sufletul, pentru că, dacă această situație nu putea fi anticipată, era ceva. În 2021 am făcut tot ce mi-a stat în putință să o previn și n-am reușit. Nu am semnat acel Memorandum. Acel Memorandum care este în această speță nu este avizat de Ministerul Finanțelor și speram să trag un semnal de alarmă ca această decizie să nu fie luată. Dar ea a fost luată și, cinci ani mai târziu, are niște efecte grave pe care va trebui să găsim soluții”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.