Negocierile în SUA pentru datoria către Pfizer marchează începutul unui proces complex, coordonat la nivel înalt de autoritățile române, într-un context bugetar sensibil și cu mize directe pentru sistemul de sănătate. Ministrul Sănătății a confirmat că discuțiile vor debuta oficial în perioada imediat următoare, fiind organizate întâlniri directe cu reprezentanții companiei farmaceutice.

În cadrul intervenției publice, Alexandru Rogobete a explicat cadrul instituțional al dialogului și mandatul primit din partea Executivului.

„Mâine vor avea loc întâlnirile oficiale cu reprezentanții companiei Pfizer. Discuțiile vor fi purtate de mine și de ministrul Finanțelor, domnul Nazare, noi doi fiind mandatați de Guvernul României pentru a purta aceste discuții și, sigur că, vom pune pe masa propunerilor, pe masa discuțiilor, lucrurile pe care le-am mai spus în spațiul public”, a spus ministrul Sănătății la Digi24.

Autoritățile subliniază că această primă etapă va avea un rol exploratoriu, urmând ca eventualele soluții tehnice și juridice să fie analizate ulterior. Accentul va fi pus pe identificarea unor formule flexibile, care să reducă presiunea imediată asupra bugetului de stat.

În paralel, Guvernul încearcă să mențină echilibrul între respectarea obligațiilor contractuale și necesitatea adaptării la realitățile economice actuale. În acest context, negocierile sunt privite drept o oportunitate de recalibrare strategică a relației cu furnizorul.

Unul dintre pilonii principali ai negocierilor în SUA pentru datoria către Pfizer îl reprezintă eșalonarea sumei și corelarea acesteia cu livrări de medicamente inovatoare, într-un interval de câțiva ani. Strategia Guvernului urmărește evitarea unei plăți integrale imediate, care ar genera presiuni majore asupra bugetului.

Ministrul Sănătății a explicat că autoritățile vizează o abordare etapizată, în funcție de consumul real și de introducerea de noi terapii în sistem.

„Sperăm doar că această negociere nu va dura foarte mult și că vom veni cu soluții cât mai repede pentru a putea converti această datorie de aproape 600 de milioane de euro în medicamente de care pacienții din România au nevoie, aceste molecule inovative întinse pe o perioadă de 2-3 ani de acum înainte”.

Această abordare presupune o corelare directă între obligațiile financiare și beneficiile pentru pacienți, prin acces extins la tratamente moderne.

„Targetul nostru în negocieri este ca suma să fie eșalonată în funcție de consumul și de eventualele medicamente noi pe care încercăm să le introducem în listă pe mai mulți ani de zile, astfel încât să nu plătim toată suma odată”.

Un punct esențial îl constituie includerea în acord a unor terapii inovatoare care nu sunt, în prezent, compensate în România.

„Încercarea de a converti această sumă în medicamente inovative pe care compania Pfizer le are în portofoliu, dar care nu sunt incluse în lista de medicamente compensate în România. Și aici vorbesc în special de molecule inovative sau de molecule biologice pentru pacienții oncologici sau pentru pacienții cu boli autoimune”, a spus Rogobete.

Autoritățile consideră că această direcție ar putea genera un impact semnificativ asupra calității tratamentelor disponibile, reducând decalajele față de alte state europene.

„Discuția se va axa în special pe această zonă”.

Element cheie Detalii Valoare datorie ~600 milioane euro Companie Pfizer Tip negociere Conversie în medicamente Orizont de timp 2–3 ani Beneficiari vizați Pacienți oncologici, boli autoimune Tip medicamente Molecule inovative / biologice Vaccinuri COVID Posibile, dar în cantitate limitată

În cadrul negocierilor în SUA pentru datoria către Pfizer, autoritățile române iau în calcul și includerea vaccinurilor anti-COVID, însă această variantă nu reprezintă o prioritate strategică. Oficialii indică faptul că decizia va fi influențată de cererea reală și de constrângerile logistice.

Ministrul Sănătății a precizat că o eventuală achiziție va fi limitată și adaptată la nevoile actuale ale sistemului. „Este o discuție întreagă, nu exclud această variantă, dar cu siguranță și dacă vor exista și vaccinuri anti-COVID, cantitatea lor va fi una redusă, cumva direct proporțională cu cantitatea de vaccin antigripal pe care o cumpără Ministerul Sănătății și ținând cont de realitatea ratei de vaccinare, de realitățile din sistem”.

Decizia este influențată și de costurile semnificative asociate depozitării și transportului acestor produse, care necesită condiții speciale.

„Până la urmă să nu uităm că acest vaccin are niște costuri importante de depozitare, de transport, fiind ținut la o temperatură joasă. Nu văd rostul pentru a cumpăra milioane de doze de vaccin în momentul de față când cererea este una relativ redusă”.

Totuși, scenariul unei achiziții limitate rămâne deschis, în funcție de evoluția negocierilor.