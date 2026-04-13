Ministrul Sănătății din România, Alexandru Rogobete, se află în această săptămână într-o misiune oficială în Statele Unite ale Americii, desfășurată în perioada 14–18 aprilie, la Washington D.C.. Vizita are un caracter strategic, fiind centrată pe consolidarea relațiilor internaționale în domeniul medical și pe atragerea de soluții financiare și tehnologice pentru sistemul sanitar românesc.

Potrivit Ministerului Sănătății, deplasarea urmărește transformarea presiunilor financiare generate de achizițiile de vaccinuri anti-COVID-19 în oportunități concrete pentru pacienți, prin acces extins la terapii inovatoare și tehnologii medicale moderne.

Pe agenda oficială sunt programate întrevederi cu unii dintre cei mai importanți jucători globali din domeniul sănătății:

Eli Lilly

Pfizer

GE HealthCare

Medtronic

Discuțiile vizează extinderea accesului la medicamente inovatoare, dezvoltarea infrastructurii medicale și potențiale parteneriate în domeniul oncologiei și al tehnologiilor de diagnostic avansat.

Un punct central al dialogului îl reprezintă finanțarea tratamentelor oncologice, în special pentru cancerul pulmonar, precum și creșterea capacității sistemelor publice de sănătate de a gestiona boli cu impact ridicat.

În cadrul vizitei, ministrul are programate și întâlniri cu reprezentanții Băncii Mondiale, instituție implicată în susținerea reformelor structurale din sectorul sanitar la nivel global.

Aceste discuții sunt orientate către identificarea unor mecanisme de finanțare sustenabilă pentru sistemul de sănătate, precum și către implementarea unor politici publice eficiente în domeniul investițiilor medicale.

Agenda vizitei include și participarea la mese rotunde dedicate reformei sistemelor de sănătate, unde sunt analizate modele internaționale de organizare și finanțare.

Guvernul României, prin intermediul ministrului Sănătății și al ministrului Finanțelor, lucrează la inițierea unor negocieri cu compania Pfizer, în contextul litigiului privind achiziția vaccinurilor COVID-19. Potrivit declarațiilor publice, aceste discuții ar putea beneficia și de sprijinul Comisiei Europene, cu obiectivul de a reduce impactul financiar asupra bugetului de stat.

Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța acestor demersuri, considerându-le esențiale pentru optimizarea cheltuielilor din sectorul sanitar și redirecționarea resurselor către nevoile reale ale pacienților.

Autoritățile române mizează pe o abordare pragmatică: transformarea dificultăților financiare generate de achizițiile din perioada pandemiei într-o oportunitate de modernizare a sistemului medical.

Direcțiile principale ale acestei strategii includ:

acces extins la tratamente inovatoare;

consolidarea infrastructurii medicale;

eficientizarea cheltuielilor publice în sănătate;

parteneriate internaționale cu actori globali din industrie.