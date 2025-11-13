Vlad Voiculescu urmează să ocupe funcția de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană, începând cu data de 17 noiembrie 2025. Acesta a deținut anterior portofoliul Sănătății în perioada pandemiei de Covid-19 și este cercetat penal alături de fostul premier Florin Cîțu, în legătură cu achizițiile de vaccinuri efectuate în perioada respectivă.

În același set de decrete, Nicușor Dan a numit alți consilieri în cadrul Administrației Prezidențiale. Valentin-Sorin Costreie a fost desemnat consilier prezidențial la Departamentul Educație și Cercetare, cu mandat începând din 17 noiembrie 2025. Vlad Ionescu va ocupa funcția de consilier de stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni, începând din 1 decembrie 2025.

De asemenea, Mădălina-Gabriela Fătu a fost numită consilier de stat începând cu data de 17 noiembrie 2025, în cadrul Secretariatului General al Administrației Prezidențiale. Totodată, printr-un alt decret, Șerban Iftime a primit calitatea de consilier onorific la Departamentul Politici Economice și Sociale, tot cu începere din 17 noiembrie 2025.

„Nicușor Dan, a semnat joi, 13 noiembrie 2025, următoarele decrete: Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Valentin-Sorin Costreie, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Educație şi Cercetare);

Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a domnului Vlad Ionescu, începând cu data de 1 decembrie 2025 (Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni);

Decret pentru numirea în funcția de consilier de stat a doamnei Mădălina-Gabriela Fătu, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Secretariatul General al Administrației Prezidențiale);

Decret privind acordarea calității de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană a domnului Vlad Vasile-Voiculescu, începând cu data de 17 noiembrie 2025;

Decret privind acordarea calității de consilier onorific a domnului Șerban Iftime, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Politici Economice şi Sociale)”, a informat Administrația Prezidențială.

Numirea lui Vlad Voiculescu în funcția de consilier onorific la Cotroceni are loc în contextul în care acesta este urmărit penal de Direcția Națională Anticorupție. Procurorii au anunțat, în decembrie 2023, deschiderea urmăririi penale în cazul fostului premier Florin Cîțu și al foștilor miniștri ai Sănătății, Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă, pentru presupuse nereguli privind achizițiile de vaccinuri anti-Covid-19.

Potrivit datelor prezentate de DNA în 2023, aceste achiziții ar fi cauzat bugetului de stat un prejudiciu estimat la un miliard de euro.