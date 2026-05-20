Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan a semnat decretul pentru promulgarea legii de aprobare a OUG nr. 76/2025. Actul normativ modifică și completează OUG nr. 36/2023, care stabilește mecanismele pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare europeană 2014-2020.

În același timp, sunt aduse ajustări și la OUG nr. 156/2024, care conține măsuri fiscal-bugetare necesare fundamentării bugetului general consolidat pentru anul 2025.

Potrivit Administrației Prezidențiale, legea include și prorogarea unor termene considerate esențiale pentru finalizarea procedurilor administrative, financiare și de raportare legate de proiectele europene.

Măsura vine în contextul în care autoritățile încearcă să finalizeze etapizat exercițiul financiar european 2014-2020 și să reducă riscul pierderii fondurilor externe nerambursabile.

Documentele care au însoțit proiectul de lege arată că România a avut la dispoziție peste 55 de miliarde de euro pentru perioada de programare 2014-2020. Suma include fondurile structurale și de investiții, Fondul european de garantare agricolă și alte alocări europene.

Guvernul a explicat în nota de fundamentare că una dintre principalele mize ale modificărilor legislative este finalizarea procedurilor de închidere a programelor operaționale astfel încât România să poată valorifica integral fondurile disponibile.

Potrivit regulilor europene, Comisia Europeană rambursează cheltuielile declarate până la 15 februarie 2026, dacă statul membru transmite documentele necesare pentru închidere. Acestea includ cererea finală de plată, raportul final de implementare, conturile pentru ultimul exercițiu contabil și documentele de audit.

Executivul a avertizat că lipsa unor măsuri urgente putea genera întârzieri și blocaje administrative, cu efect direct asupra absorbției fondurilor europene și asupra bugetului de stat.

Nota de fundamentare arată că actul normativ creează cadrul legal pentru finalizarea proiectelor declarate nefinalizate la 31 decembrie 2023, care nu au fost etapizate în programele europene 2021-2027 și nici declarate nefuncționale.

Autoritățile susțin că fără aceste modificări legislative exista riscul apariției unor dificultăți suplimentare în implementare, decontare și raportare.

Legea promulgată de Nicușor Dan urmărește astfel accelerarea procesului de închidere a programelor europene și clarificarea procedurilor administrative pentru beneficiarii de fonduri europene.

Actul normativ aprobă oficial Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76 din 11 decembrie 2025, publicată în Monitorul Oficial pe 12 decembrie 2025.