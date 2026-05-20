Proiectul adoptat de Camera Deputaților aprobă Ordonanța de Urgență nr. 77/2024 privind modificarea Legii minelor. Actul normativ a trecut de Parlament cu 216 voturi favorabile, 14 abțineri și 58 de deputați care nu au votat.

Noua lege permite continuarea activităților miniere inclusiv pentru societățile aflate în insolvență și introduce reguli noi pentru valorificarea golurilor miniere din saline.

Potrivit amendamentelor adoptate, titularii licențelor miniere vor putea consolida, amenaja și utiliza golurile miniere cu aprobarea autorităților competente și cu respectarea legislației de mediu.

Aceste spații vor putea fi folosite inclusiv în scop comercial, turistic, medical sau pentru alte activități economice.

Legea prevede și introducerea unei taxe pentru utilizarea golurilor miniere, care va fi stabilită prin hotărâre de Guvern și va trebui plătită anual, în avans.

Actul normativ introduce și un sistem diferențiat de redevențe pentru apa minerală naturală, în funcție de modul în care aceasta este utilizată.

Astfel, pentru apa minerală folosită comercial, prin îmbuteliere și vânzare, se va aplica redevența standard prevăzută de lege pentru ape minerale naturale.

În schimb, pentru utilizarea în scopuri terapeutice, balneare sau de tratament în unități autorizate, se va aplica redevența aferentă apelor minerale terapeutice.

Titularii licențelor de exploatare vor avea obligația să declare cantitățile extrase și scopul utilizării acestora.

Controlul privind respectarea acestor reguli va fi realizat de autoritatea competentă în colaborare cu alte instituții ale statului.

În cazul în care vor fi constatate nereguli, titularii vor plăti redevența la nivelul maxim prevăzut pentru apa minerală naturală și vor putea fi sancționați conform legii.

Deputatul PNL Radu Marin Moisin a declarat că legea este importantă atât pentru eventualele redeschideri de exploatări miniere, cât și pentru dezvoltarea turistică și medicală a salinelor.

Acesta a dat ca exemplu județul Cluj, unde astfel de investiții ar putea avea impact economic și turistic.

La rândul său, deputatul PSD Remus Gabriel Lăpușan a vorbit despre mai multe proiecte miniere considerate strategice pentru România și pentru Uniunea Europeană.

Potrivit acestuia, există discuții privind finanțări europene pentru redeschiderea unor exploatări miniere importante.

Printre proiectele menționate se află mina de la Rovina, din județul Hunedoara, unde ar putea exista o finanțare de aproximativ 300 de milioane de euro, exploatarea de grafit de la Baia de Fier, în Gorj, estimată la 200 de milioane de euro, și proiectul de magneziu de la Budureasa, în județul Bihor, evaluat la aproximativ 115 milioane de euro.