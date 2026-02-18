Conform noilor reglementări, Comitetul de organizare a funeraliilor de stat va fi o structură fără personalitate juridică, coordonată de șeful Cancelariei prim-ministrului, pentru a asigura o coordonare unitară între instituțiile implicate în organizarea ceremoniilor oficiale.

Măsura are ca scop manifestarea considerației și a aprecierii pentru anumite categorii de personalități publice, însă costurile generate nu pot fi estimate în prezent, deoarece evenimentele nu pot fi preconizate. Inițiatorii consideră că proiectul are un impact pozitiv asupra imaginii României, demonstrând respectul statului față de personalitățile și momentele istorice importante.

„Prezentul act normativ va avea impact pozitiv asupra imaginii României prin manifestarea consideraţiei şi înaltei aprecieri de care se bucură anumite categorii de personalităţi publice. În ceea ce priveşte costurile ce rezultă în urma intrării în vigoare a măsurii propuse prin acest proiect de act normativ, acestea nu pot fi estimate la acest moment, având în vedere faptul că se referă la un eveniment care nu poate fi preconizat când va avea loc”, subliniază iniţiatorul în expunerea de motive, semnată de fostul premier Marcel Ciolacu.

În dezbaterile generale, deputata S.O.S. România Ana Marcela Baş a apreciat că proiectul este unul tehnic și administrativ, menit să clarifice procedurile, dar a ridicat îngrijorări privind transferul organizării funeraliilor de stat sub controlul direct al Executivului. Ea a atras atenția că astfel de ceremonii țin de simbolurile naționale și de recunoașterea meritelor excepționale, iar politizarea lor ar putea afecta echilibrul instituțional. S.O.S. România s-a abținut de la vot.

„Nu vorbim aici doar despre organizarea unor ceremonii, vorbim despre memoria, despre recunoaşterea meritelor excepţionale, despre modul în care statul român îşi onorează personalităţile şi momentele istorice. Vorbim despre simboluri naţionale, nu despre simple proceduri administrative. În forma propusă, proiectul transferă organizarea funeraliilor de stat sub control direct al Executivului. Această abordare ridică întrebări legitime privind echilibrul instituţional şi riscul politizării unor acte care ar trebui să rămână deasupra ciclurilor politice şi deasupra intereselor guvernamentale de moment. Demnitatea naţională nu trebuie gestionată de guverne vremelnice. (…) Pe de altă parte, există nevoia unei clarificări în domeniu”, a explicat deputata.

Deputatul PNL Daniel Gheorghe a subliniat importanța instituției fostului șef de stat și a funeraliilor naționale, amintind că cele mai participative ceremonii au fost cele ale Regelui Mihai I al României. Aceste ceremonii reflectă respectul pentru valorile naționale, constituționale și democratice și reamintesc importanța redării drepturilor simbolice fostelor șefi de stat în România post-revoluționară.

„În România, după Revoluţia din decembrie 1989, am avut funeralii la cel mai ridicat nivel, iar funeraliile din România care au reuşit să strângă cei mai mulţi oameni au fost cele destinate unui fost şef de stat, cap încoronat, Regele Mihai I al României, celui care, în mod firesc, după Revoluţia din 1989, ar fi trebuit să i se redea drepturile de suveran al României, pentru că a fost înlăturat printr-o lovitură de stat orchestrată de Rusia şi de regimul criminal comunist instaurat prin forţa armatei roşii. (…) Să reînvăţăm să respectăm România, respectând însuşi instituţia fostului de şef de stat”, a spus deputatul liberal.

Deputatul AUR Dan Tanasă a ironizat proiectul, sugerând că ar fi necesar un comitet similar pentru deplasarea lui Nicușor Dan pe covorul roșu la ceremoniile oficiale.

„După organizarea comitetului pentru organizarea funeraliilor de stat cred că este absolut urgent şi necesar să organizăm comitetul pentru deplasarea pe covorul roşu, care să-l ajute pe preşedintele Nicuşor Dan să înţeleagă, să ţină dunga covorului roşu, atunci când merge la ceremoniile oficiale”, a reacționat Dan Tanasă.

Proiectul legislativ a fost adoptat de Senat anterior, iar Camera Deputaților a acționat ca for decizional, consolidând astfel cadrul legal pentru organizarea funeraliilor de stat printr-un comitet special coordonat de Executiv.