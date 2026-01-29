Familia președintelui Nicușor Dan este în doliu, după ce bunica partenerei sale de viață a decedat la puțin timp înainte de a împlini 85 de ani. Femeia ar fi urmat să își serbeze aniversarea pe 22 martie, însă o infecție care s-a agravat și s-a transformat ulterior în septicemie i-a fost fatală.

Moartea acesteia a venit pe neașteptate pentru familie.

Mama Mirabelei Grădinaru, Liliana Grădinaru, a explicat că dispariția mamei sale a fost resimțită extrem de dureros, chiar dacă aceasta ajunsese la o vârstă înaintată. Ea a arătat că, dincolo de anii trăiți, legătura dintre mamă și fiică rămâne una profundă, iar pierderea reprezintă o ruptură definitivă față de o persoană extrem de iubită.

„Chiar dacă era în vârstă, pentru mine ea rămne mama mea. Moartea ei reprezintă pentru mine o ruptură definitivă de cel mai iubit om”, a spus Liliana Grădinaru.

Totodată, Liliana Grădinaru a precizat că este puțin probabil ca președintele să poată ajunge la înmormântare, din cauza programului, însă speră ca fiica sa să fie prezentă la funeralii.

Regretul Mirabelei Grădinaru este legat și de faptul că, de când a devenit prima doamnă a României, nu a mai reușit să își facă timp pentru a veni să își viziteze bunica. Înmormântarea este programată pentru ziua de sâmbătă, la cimitirul din Zăpodeni.

În sat au existat informații potrivit cărora la ceremonie ar putea participa și președintele Nicușor Dan, însă familia privește cu rezerve această posibilitate.

Reporterii publicației Vremea Nouă au ajuns în Zăpodeni și au surprins momentele în care sicriul cu trupul neînsuflețit a fost adus la casa familiei. La intrarea sicriului în locuință, rudele apropiate, printre care Liliana Grădinaru și sora acesteia, au fost copleșite de emoție și au izbucnit în lacrimi.

S-a decis ca cei doi nepoți ai femeii să nu fie aduși de la București, fiind considerați prea mici pentru a participa la un astfel de eveniment trist.

În comunitatea din Zăpodeni, bunica Mirabelei Grădinaru era cunoscută drept o femeie respectată și apreciată. Sătenii își amintesc că era veselă, sociabilă și prezentă la evenimentele importante din sat.

După moartea soțului său, în 2021, aceasta s-a retras tot mai mult, iar în ultima perioadă fusese imobilizată la pat și îngrijită de o femeie din localitate.

„Era o femeie de viață, mereu veselă, iar la nunți și cumetrii sau sărbători era sufletul petrecerilor. De când a murit soțul ei însă, în 2021, aceasta s-a retras, nu am mai văzut-o decât foarte rar. În ultima perioadă căzuse la pat și avea grijă de ea o femeie din sat. Acum am auzit că a murit și, sincer, ne pare rău”, a mărturisit un vecin.

Localnicii vorbesc în termeni pozitivi despre Mirabela Grădinaru, despre mama acesteia și despre familia lor.

În schimb, opiniile legate de Nicușor Dan sunt critice, unii săteni exprimându-și nemulțumirea față de activitatea acestuia și față de deciziile politice pe care le asociază cu actuala conducere a țării.