Vizita are loc cu o zi înaintea summitului B9, iar președintele Poloniei va avea convorbiri oficiale cu Nicuşor Dan. Potrivit programului oficial, Karol Nawrocki va fi primit la ora 17:00 în Holul de Onoare de la Palatul Cotroceni de către șeful statului român.

Cei doi lideri vor avea convorbiri tête-à-tête, dar și convorbiri oficiale, urmând să susțină declarații de presă comune. Tot marți, de la ora 19:00, va avea loc o cină de lucru la Palatul Cotroceni, la care vor participa președintele Poloniei și secretarul general NATO, Mark Rutte.

În aceeași zi va ajunge la București și președintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu. Acesta va fi primit la Palatul Cotroceni la ora 13:00.

Nicușor Dan va găzdui miercuri Summitul Formatului București 9 și al Țărilor Nordice la Palatul Cotroceni. Evenimentul va fi co-prezidat de șeful statului român și de președintele Poloniei, Karol Nawrocki, sub tema generală „Delivering More for Transatlantic Security”.

„Suntem într-o perioadă cu multiple provocări și aici este nevoie, față de aceste provocări, statele care gândesc la fel trebuie să colaboreze și asta se va întâmpla, ăsta este obiectivul discuțiilor de mâine din formatul B9. Ăsta este obiectivul discuțiilor de la Ankara, de la summitul NATO de peste două luni. Și sunt optimist că în fiecare dintre aceste formate vom exprima solidaritate și vom reuși să fim efectivi în obiectivele pe care ni le-am propus. Asta înseamnă investiții în apărare, asta înseamnă interoperabilitate, parteneriat transatlantic care să fie efectiv”, a afirmat Nicușor Dan.

La summit vor participa secretarul general NATO, Mark Rutte, președintele Republicii Lituania, Gitanas Nausėda, președintele Republicii Estonia, Alar Karis, președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, președintele Republicii Letonia, Edgars Rinkēvičs, președintele Republicii Slovace, Peter Pellegrini, președintele Republicii Finlanda, Alexander Stubb, prim-ministrul Regatului Danemarcei, Mette Frederiksen, precum și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

De asemenea, la reuniune vor participa subsecretarul de stat din Statele Unite ale Americii pentru controlul armamentelor și securitate internațională, Thomas DiNanno, ministrul Apărării din Regatul Suediei, Pål Jonson, ministrul Afacerilor Externe din Regatul Norvegiei, Espen Barth Eide, secretarul de stat permanent din cadrul Cancelariei prim-ministrului Islandei, Benedikt Árnason, reprezentantul permanent al Republicii Bulgaria la NATO, ambasadorul Nikolay Milkov, precum și ambasadorul Ungariei în România, Kissné Hlatki Katalin.

Programul oficial al summitului prevede pentru miercuri, la ora 10:30, primirea oficială a șefilor de delegație, iar la ora 11:00 va începe sesiunea plenară a summitului. În deschiderea sesiunii vor susține intervenții introductive Nicușor Dan și Karol Nawrocki.

La ora 14:20 va avea loc fotografia de familie, urmată la ora 14:30 de un dejun de lucru. De la ora 17:00 sunt programate declarații comune de presă susținute de Nicușor Dan, Karol Nawrocki și Mark Rutte.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care va ajunge la București împreună cu soția sa, Olena Zelenska, va susține o alocuțiune la finalul summitului. În paralel, Olena Zelenska va avea un program separat alături de partenera lui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru.