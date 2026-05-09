În contextul Zilei Europei, discursul politic european reflectă o schimbare de paradigmă: Uniunea Europeană nu mai este analizată doar ca proiect economic și social, ci ca actor geopolitic aflat sub presiunea competiției globale. Declarațiile recente ale unor lideri politici, inclusiv ale europarlamentarului Rareș Bogdan, evidențiază tensiunea dintre idealul european și necesitatea consolidării puterii strategice.

Construcția europeană își are rădăcinile în marile fundații ale civilizației occidentale: democrația ateniană, dreptul roman, Renașterea și Iluminismul. Aceste repere au stat la baza modelului actual al UE, definit prin cooperare, reguli comune și protecția individului.

Totuși, acest model este pus astăzi sub presiune de un mediu internațional în care viteza decizională și capacitatea de inovare devin decisive.

Europa este descrisă metaforic ca o „leoaică”: aparent calmă, dar capabilă de reacții puternice atunci când îi sunt amenințate interesele fundamentale.

Crizele recente au demonstrat că UE poate acționa unitar în momente critice, în special prin mecanisme economice și politice comune. Totuși, această mobilizare rămâne mai degrabă reactivă decât strategic planificată.

”Leoaica Europa. Cel mai fascinant, dar și mai frustrant proiect de pe planetă. De asta o iubim atât de mult. Este aproape un om. Ne recunoaștem aici, ne simțim acasă. Anotimpurile ei politice ne arată limitele, dar și aripile, complexitatea are rădăcini adânci. Ce moștenire uluitoare! Democrația reprezentativă, Atena, dreptul roman, seducătoarea Renaștere, Iluminismul! Gândirea critică, dar și panta rei! Metamorfoze, dar și fundații. Visare, dar și temere. Creștinism! Mai ales că trebuie să-l apărăm! Oare o mai facem? Suficient? E obligatoriu, căci asta suntem, de acolo venim! Complicata Europă mai este eficientă? Am fost și suntem creierul lumii în materie de standarde. Acum vorbim de protecția datelor și etica AI, de o capacitate uluitoare de a civiliza tehnologia. Admirabilă! În plus, este cel mai bun loc de trăit. Mai călduț. Dar ce rezistență organică are la risc? SUA și China fac ce se numește inovare prin distrugere creativă, iar Europa protejează ce are. Este lentă și uneori incapabilă să-și protejeze interesele economice. Mai ales în fața unor adversari agresivi. Ce îmi place: aici poți prospera fără să sacrifici individul pe altarul controlului. Ce nu îmi place, dar se corectează: insistând pe perfecțiune morală (și aici avem de discutat cum stabilim standardul de aur, pentru că derapajele sunt greu de înghițit) Europa noastră riscă să devină irelevantă economic. Avem noi o vorbă: și sărac, și gingaș. Da, dar noblesse oblige! Deci să mergem la defilare, dar să nu cumva să adormim, căci vorba celor care vor să ne demanteleze, dușmanul de clasă nu doarme. Realismul economic bate întotdeauna entuziasmul ideologic”, spune Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook.

În economia globală actuală, Statele Unite și China operează pe o logică a „inovației prin disrupție”, asumând riscuri mari pentru câștiguri tehnologice și industriale rapide.

Europa, în schimb, își conservă modelul bazat pe reglementare, protecție socială și stabilitate. Acest lucru generează un avantaj social, dar poate limita capacitatea de adaptare rapidă în sectoare strategice precum tehnologia, energia și industria de apărare.

Un punct central al dezbaterii actuale este tranziția de la influența bazată pe „soft power” la necesitatea consolidării capacității militare și strategice.

În acest context, rolul NATO rămâne esențial, dar este discutată tot mai des ideea unei autonomii europene complementare, nu concurente.

Europarlamentari din diverse familii politice susțin crearea unei uniuni de apărare europene, cu:

structuri militare comune,

comandamente integrate,

forțe de reacție rapidă,

achiziții centralizate de echipamente.

Argumentul economic este semnificativ: cooperarea în achiziții ar putea reduce costurile anuale cu zeci de miliarde de euro.

„Uniunea Europeană aproape a traversat infernul ca să se trezească. Nu s-a unit la un pahar de șampanie, ci pe ruinele imperiilor care s-au devorat reciproc. Ce s-a întâmplat cu declarația lui Schuman? A apărut un mecanism de gestionare a traumelor istorice transformat în pact economic. Unde suntem acum? Sfârșim concediul geopolitic. Ne trezim. După ce am externalizat securitatea către SUA și energia către Rusia, zicându-ne că astfel, războiul devine imposibil, iată ca infernul recent ne-a trezit. Realitatea obiectivă ne-a pus în față calea: „soft power” fără „hard power” e neant. Acum nu ne mai unește doar idealismul, ci …să-i zicem frica sistemică. Individual, ne pierdem relevanța. Deci vrei, nu vrei, bei, Grigore, aghiazmă! Pe tabla de șah sunt și jucători cu mai puțină istorie, și cu mai multă, dar teribil de pragmatici. Paradoxal, am avut nevoie de o criză la graniță ca să facem un pas înainte. Reforma s-a impus nu din voință, ci deoarece nu mai existau opțiuni. Costisitor, dar indispensabil”, continuă acesta.

Declarațiile politice recente indică o reevaluare a dependenței istorice de protecția externă. Ideea centrală este că securitatea europeană nu mai poate fi externalizată integral, ci necesită capacitate proprie de acțiune.

Acest proces nu implică renunțarea la parteneriatul transatlantic, ci dezvoltarea unei componente europene mai robuste în cadrul arhitecturii de securitate occidentale.

Proiectul european își are originea în Declarația Schuman, care a propus cooperarea economică pentru prevenirea conflictelor militare în Europa.

„A te baza exclusiv pe Statele Unite pentru a proteja Europa este un joc de noroc periculos”, se arată într-o declaraţie semnată de parlamentari din întreg spectrul politic, printre care germanii Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Michael Gahler şi Tobias Cremer.

Această inițiativă a evoluat în timp către o structură complexă de integrare politică și economică, devenind fundamentul actualei Uniuni Europene.

În noul context geopolitic, România își consolidează treptat rolul în interiorul Uniunii Europene, în special datorită poziției sale strategice la frontiera estică a spațiului european.

Această poziționare contribuie la implicarea sa în discuțiile privind securitatea regională, politica de apărare și stabilitatea flancului estic al Europei.

Uniunea Europeană traversează o etapă de recalibrare strategică. Modelul bazat exclusiv pe stabilitate economică și reglementare este completat treptat de nevoia unei dimensiuni de putere și securitate.

Într-un sistem internațional tot mai competitiv, viitorul Europei depinde de capacitatea sa de a combina valorile fundamentale cu instrumente geopolitice eficiente.