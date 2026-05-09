Președintele PSD București, Daniel Băluță, a declarat că dezvoltarea Capitalei și modernizarea infrastructurii ar fi fost imposibile fără fondurile europene.

El a afirmat, la un eveniment organizat de PES activists România cu ocazia Zilei Europei, că echipa sa a atras peste 5 miliarde de euro din fonduri europene, bani folosiți pentru proiecte majore precum magistrale de metrou, pasaje și investiții în infrastructura educațională.

Băluță a susținut că aceste investiții au contribuit la reducerea decalajelor dintre România și alte state membre ale Uniunii Europene. Totodată, liderul social-democrat a evidențiat rolul PSD în parcursul european și euroatlantic al României, menționând aderarea la UE, NATO și Schengen, precum și obiectivul integrării în OECD.

"Europa înseamnă enorm de mult pentru comunităţile de aici şi mai ales pentru noi, cei din Bucureşti. Ar fi fost imposibil să schimbăm ce s-a schimbat în acest oraş fără bani europeni. Am reuşit să absorbim, împreună cu echipa mea, peste 5 miliarde euro bani europeni. Am făcut proiecte la care nu ne gândeam, magistrale de metrou, pasaje, infrastructură educaţională, tot ceea ce este necesar ca acest oraş şi această ţară să atingă un anumit nivel, să reducem un decalaj uriaş pe care l-am avut faţă de alte state din UE. PSD a asigurat tranziţia către UE, către NATO, către Schengen. Lucrăm pentru OECD. Sunt lucruri despre care, în mod bizar, multă lume vorbeşte, sunt lucruri reprezentative pentru ce însemană social-democraţie în România", a declarat Daniel Băluţă, sâmbătă, la un eveniment al PES activists România organizat cu ocazia Zilei Europei.

Liderul PSD București, Daniel Băluță, a declarat că parteneriatul dintre PSD și Uniunea Europeană a avut un rol important în transformarea României, subliniind însă că românii își doresc un ritm mai accelerat al schimbărilor.

El a susținut că partidul trebuie să continue reformele și investițiile, dar a avertizat că imaginea PSD ar fi afectată de o „mașină de propagandă” care acționează coordonat împotriva formațiunii.

Băluță a criticat ceea ce consideră a fi o lipsă de echilibru în spațiul public și mediatic, afirmând că vocile critice la adresa unor partide sunt sancționate sau marginalizate. Totodată, el a acuzat existența unor campanii constante împotriva PSD și a cerut încetarea acestora, susținând că partidul poate face mai mult pentru dezvoltarea României.

Băluță a afirmat că, în opinia sa, lucrurile nu pot evolua pozitiv în România în lipsa unui dialog real între actori politici și sociali.

Acesta a susținut, într-o formă indirectă, că situațiile în care persoane recurg la gesturi extreme pentru a-și exprima nemulțumirea ar reflecta un deficit de comunicare și o lipsă de mecanisme democratice funcționale. În viziunea sa, ar fi problematice situațiile în care cetățenii sau politicienii sunt puși în postura de a „face doar ce li se spune”, ceea ce ridică semne de întrebare asupra calității democrației.

Băluță a mai afirmat că, în contextul actual, a apărut o moțiune de cenzură ca reacție la aceste tensiuni, sugerând că spațiul public ar fi marcat de mesaje polarizante și de o retorică ce amplifică conflictele. El a făcut referire și la mediul de comunicare, susținând că rețelele sociale sunt utilizate într-un mod problematic, ceea ce ar fi determinat migrarea către canale alternative sau forme mai tradiționale de comunicare.

Totodată, a mai transmis că există percepția unei polarizări puternice în funcție de susținerea unor lideri politici, ceea ce ar afecta pluralismul de opinie. În acest context, Băluță a atras atenția că nivelul de tensiune din spațiul public ar putea influența negativ percepția asupra acțiunii guvernamentale și a climatului democratic.

El a subliniat, în final, că în apropierea Zilei Europei este importantă reflecția asupra parcursului României și a realizărilor sale, avertizând totodată că actualul climat politic și social ar putea ridica riscuri pentru coeziunea societății.