Victor Ponta a spus pe Facebook că decizia și direcția viitoare depind acum de președintele Nicușor Dan și că există două opțiuni: fie schimbări pentru a îmbunătăți situația României, fie continuarea pe același drum considerat greșit.

„Putem sa schimbăm lucrurile si sa mergem pe drumul corect pt Romania ; sau sa ramanem pe directia gresita! “Mingea” acum este la Nicusor Dan!”, a scris Ponta.

Gabriela Firea a reacționat pe Facebook după ce moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, inițiată de AUR și PSD, a fost adoptată în Parlament. Ea a spus că PSD a anunțat încă de la început că, după acest vot, este dispus să participe la discuții pentru formarea oricărei variante de guvernare.

Firea a explicat că votul din Parlament, în care 281 de parlamentari au susținut moțiunea, arată că România are nevoie de soluții și colaborare, nu de conflicte și orgolii politice. Ea a considerat că guvernarea nu ar trebui făcută de unul singur, ci prin colaborare, ca într-o echipă, și că deciziile luate fără dialog duc la ruperea de realitatea oamenilor.

După demiterea Guvernului Bolojan, ea a criticat și unele măsuri luate de acest guvern, deși PSD a făcut parte din el. A spus că nu este normal să fie majorată TVA după ce s-a promis contrariul și că reformele nu ar trebui să însemne tăieri de sprijin pentru mame, bolnavi sau persoane vulnerabile.

Ea a afirmat că nu se poate spune că țara a fost „salvată” dacă, în realitate, oamenii au mai puțini bani, deficitul bugetar a crescut, investițiile au scăzut, iar șomajul este în creștere. În opinia ei, guvernarea ar trebui să protejeze oamenii, nu să le îngreuneze viața prin măsuri de austeritate.

Firea a spus că situația economică și socială trebuie corectată rapid și că trebuie pusă pe primul loc siguranța și viața românilor, nu calculele politice. Ea a adăugat că PSD este pregătit să participe la discuții pentru o nouă formulă de guvernare, atâta timp cât aceasta pune oamenii pe primul loc și menține orientarea europeană a României.

„Votul de astăzi din Parlament – cele 281 de voturi în favoarea moțiunii de cenzură – este doar un semnal clar și profund că România are nevoie de soluții, nu de încăpățânare, încrâncenare și încruntare! Orgoliile politice îi afectează pe români. Guvernarea nu este un experiment solitar și nici un monolog. Guvernarea este ca un sport de echipă. Un lider adevărat nu alege izolarea și nu se încăpățânează să meargă singur pe un drum care afectează milioane de destine. Atunci când deciziile majore se iau de unul singur, refuzând dialogul constructiv și parteneriatul, rezultatul va fi exact acesta – o ruptură dureroasă de realitatea din stradă. Nu poți guverna o țară crescând TVA-ul după ce ai promis că nu faci asta, iar marile reforme să fie doar tăieri de la mame, bolnavi și de la categoriile sociale cele mai expuse. Mai mult, nu poți să te bați cu pumnul în piept că ai salvat țara, când puterea de cumpărare a scăzut, deficitul bugetar e până la cer, investițiile publice sunt mai puține, iar șomerii sunt din ce în ce mai mulți. Și sunt doar câteva exemple din ultimele 10 luni. Guvernarea trebuie să fie despre protecție și sprijin, nu despre austeritate pe umerii celor care duc deja o povară grea. Direcția economică și socială a țării trebuie corectată de urgență. Dincolo de calculele politice, miza adevărată rămâne una singură: viața și siguranța românilor. Semnalele și datele clare aduse în atenția publicului de toți colegii mei social-democrați arată unde s-a greșit. Este momentul ca orgoliile politice să lase loc responsabilității. Avem nevoie de o echipă capabilă să colaboreze strâns și să pună pe primul loc oamenii, pe români. PSD a anunțat de la început că după acest vot va sta la masa discuțiilor pentru orice formulă de guvernare care pune românii pe primul loc și ține România pe parcursul său european”, a scris Firea.

Daniel Băluță, liderul PSD București, a spus după căderea Guvernului Bolojan, în urma moțiunii de cenzură, că România își continuă drumul european într-un mod stabil și responsabil. El a explicat că votul din Parlament nu a fost despre Ilie Bolojan sau despre partide, ci despre viitorul României și despre direcția în care merge țara. În opinia lui, alegerea este între concentrarea puterii la câțiva oameni sau o societate echilibrată, în care drepturile tuturor sunt respectate.

Băluță a spus că odată cu demiterea guvernului se încheie un mod de guvernare pe care îl consideră nedrept și că este important ca statul să nu mai fie controlat de grupuri neclare sau netransparente. El a adăugat că România are nevoie de un nou guvern la Palatul Victoria, care să lucreze pentru oameni, să fie transparent, responsabil și să respecte toți cetățenii.