Bolojan, întâlnire neanunțată cu șefa CCR înaintea verdictului pe Legea ANI. Totul se învârte in jurul lui Fritz
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Ilie Bolojan
Premierul interimar Ilie Bolojan s-a întâlnit vineri cu președinta Curții Constituționale a României (CCR), Elena-Simina Tănăsescu, potrivit unor surse politice. Întrevederea nu a fost anunțată public și ar fi avut loc în biroul președintelui Senatului, Mircea Abrudean.
Bolojan și șefa CCR, întâlnire înaintea unei decizii-cheie pe Legea ANI
Întâlnirea are loc cu trei zile înainte ca judecătorii CCR să analizeze mai multe sesizări privind acte normative importante. Printre acestea se află și obiecțiile de neconstituționalitate formulate împotriva Legii ANI de un grup de senatori și de președintele Nicușor Dan.
Potrivit acelorași surse, Bolojan și Tănăsescu ar fi fost văzuți ieșind, pe rând, din biroul lui Mircea Abrudean. Întâlnirea s-ar fi încheiat în jurul orei 14:30. Nu sunt cunoscute public, până în acest moment, temele discutate de premierul interimar și președinta CCR. Tănăsescu este și judecător-raportor pentru legea privind integritatea, potrivit celor realtate de EvZ.
Decizia CCR privind Legea ANI este așteptată luni
Momentul întâlnirii este unul sensibil, în condițiile în care Curtea Constituțională urmează să se pronunțe luni, 17 august, asupra unor acte normative care au atât o miză politică, cât și una financiară. În cazul Legii integrității, CCR a amânat pe 12 august pronunțarea pentru data de 17 august. Actul normativ a fost contestat de președintele Nicușor Dan, precum și de un grup de senatori USR și PNL.
Legea are legătură și cu o miză financiară importantă pentru România. Jalonul PNRR asociat acestui act normativ valorează aproximativ 770 de milioane de euro, iar termenul până la care România trebuie să îl îndeplinească este 31 august. Decizia Curții poate avea, astfel, implicații asupra calendarului asumat pentru îndeplinirea obligațiilor din PNRR. În același timp, prevederile actului normativ au generat interes politic și prin efectele pe care le pot produce asupra unor aleși locali, printre aceștia numărându-se și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.
CCR urmează să analizeze luni și sesizarea referitoare la legea prin care este aprobată Strategia națională și Planul de acțiune pentru conservarea biodiversității 2026-2030. Și acest act normativ este legat de un jalon PNRR. Miza financiară estimată pentru acesta este de aproximativ 972 de milioane de euro.
Ce prevede Constituția despre independența judecătorilor CCR
Legislația nu interzice în mod expres ca președinta Curții Constituționale să aibă întâlniri cu premierul, cu membri ai Guvernului sau cu alte persoane implicate în politică. Constituția României stabilește însă, la articolul 145, că „judecătorii Curții Constituționale sunt independenți în exercitarea mandatului lor și inamovibili pe durata acestuia”. Prevederea definește independența judecătorilor CCR în exercitarea mandatului.
Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale prevede, la rândul său, că judecătorii Curții trebuie să își exercite funcția „cu imparțialitate și în respectul Constituției”. Aceste dispoziții se aplică inclusiv președintelui Curții și stabilesc cadrul în care judecătorii trebuie să își exercite atribuțiile.
Nu există, până în acest moment, informații publice care să indice ce subiecte au fost discutate la întâlnirea dintre Ilie Bolojan și Elena-Simina Tănăsescu. De asemenea, nu se poate stabili din informațiile disponibile dacă discuția ar fi avut vreo legătură cu sesizările aflate pe agenda Curții Constituționale.
Întâlnirea neanunțată dintre președinta CCR și Ilie Bolojan, care este și președinte al PNL, a avut loc cu numai câteva zile înaintea unor decizii importante ale Curții. Contextul în care s-a produs întrevederea poate alimenta discuții și suspiciuni în spațiul public, în lipsa unor informații oficiale despre tema conversației.
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