Sorin Grindeanu, mesaj tranșant pentru Bolojan: Ați spoliat românii, ați prăbușit economia și ați sufocat firmele. Opriți-vă

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, l-a criticat dur, vineri, pe premierul interimar Ilie Bolojan, după publicarea datelor privind evoluția economiei României în primul semestru din 2026. Liderul social-democrat a contestat modul în care Guvernul gestionează situația economică și a pus rezultatele raportate în legătură cu măsurile fiscale și economice adoptate de Executiv.

Sorin Grindeanu a susținut că actuala guvernare ar fi responsabilă pentru deteriorarea indicatorilor economici și pentru dificultățile cu care se confruntă firmele și populația. În mesajul publicat pe rețelele sociale, liderul PSD a folosit un ton critic la adresa lui Ilie Bolojan și a formațiunilor politice asociate guvernării.

„Este clar. Bolojan și gașca useristă au dezvoltat o tulburare obsesiv-compulsivă pentru PSD. Ați spoliat românii, ați prăbușit economia și ați sufocat firmele. Opriți-vă! Terminați în a mai mesteca lozinci stupide cu PSD dimineața, la prânz și seara. Chiar nu vă pică greu la stomac să vedeți că datele INS și Eurostat spun că aveți două trimestre de cădere economică și două de stagnare?!”, a scris Sorin Grindeanu în postarea sa de pe social media.

Atacul liderului PSD a venit după apariția datelor referitoare la evoluția Produsului Intern Brut în primele șase luni ale anului. Grindeanu a evidențiat diferența dintre estimarea de creștere economică utilizată la fundamentarea bugetului și rezultatele raportate după prima jumătate a anului.

Sorin Grindeanu a prezentat în mesajul său valorile pe care le consideră relevante pentru situația economică din prima jumătate a lui 2026. El a făcut referire atât la seria ajustată sezonier, cât și la seria brută a PIB.

„Doar în primul semestru din 2026: PIB real: -1,6% pe seria ajustată sezonier.

PIB: -0,8% pe seria brută. V-ați făcut bugetul pe +1% creștere economică. După șase luni suntem la -0,8%. Îți lipsesc aproape 40 DE MILIARDE, Ilie! Mai crești niște taxe?! Vindem niște acțiuni la companii strategice?! Mai stingem lumina prin casele românilor, cum facem?!”, a mai transmis Grindeanu.

Președintele PSD a legat rezultatele economice de construcția bugetară și de măsurile pe care Guvernul ar putea fi nevoit să le adopte pentru a gestiona diferența dintre estimările inițiale și evoluția efectivă a economiei.

În același mesaj, Grindeanu a criticat și politica energetică, făcând referire la prețul energiei și la relația cu Bulgaria. El a contestat, de asemenea, faptul că PSD este indicat de reprezentanții actualei guvernări drept responsabil pentru problemele economice și energetice.