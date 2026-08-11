PSD schimbă strategia pentru Guvern. Cine ar putea ajunge la Palatul Victoria

PSD ar putea accepta susținerea unui premier tehnocrat, dacă persoana nominalizată va prezenta un program de guvernare care să includă prioritățile formațiunii și ale României. Deputatul PSD Bogdan Ivan a declarat la Digi24 că, într-o asemenea situație, ministrul interimar al Finanțelor, ar putea fi o opțiune pentru funcția de prim-ministru.

Social-democratul a precizat că formațiunea sa ar fi preferat ca prima nominalizare pentru șefia Guvernului să aparțină celui mai mare partid parlamentar. PSD l-a propus pentru funcția de premier pe liderul partidului, Sorin Grindeanu.

„Cred că nominalizarea primă ar fi trebuit, în opinia mea, să fie cu un premier din partea celui mai mare partid, care este Partidul Social Democrat. Noi am spus că îl susținem pe președintele Sorin Grindeanu să fie premierul României. Suntem dispuși să venim full pentru a rezolva problemele care sunt astăzi la nivel administrativ în țara noastră”, a explicat Bogdan Ivan.

Deputatul PSD a susținut că partidul a fost dispus să facă mai multe compromisuri în negocierile pentru formarea Guvernului și să accepte inclusiv un premier care nu provine din formațiune. Potrivit acestuia, social-democrații au transmis că sunt de acord și cu varianta unui Executiv tehnocrat, dacă acesta ar beneficia de susținerea partidelor din fosta coaliție.

Cel care s-a răzgândit și atunci, cel care a spus că nu mai e de acord cu Eugen Tomac, cel care a spus că nu e de acord cu un premier din partea PSD și nu-l votează, cel care a spus ulterior că nu e de acord nici cu un membru PNL, dar să fie cineva care are anumit profil, e tot premierul demis Ilie Bolojan.

„Noi, cei din PSD, am fost cei mai flexibili. Am mers la președintele Nicușor Dan deschiși, cu toate voturile pe care le are astăzi cel mai important partid parlamentar din România și am spus: dacă viziunea președintelui e ca să avem un guvern chiar și tehnocrat, care să fie susținut de partide din fosta coaliție, suntem de acord”.

PSD a făcut acest compromis, am spus că suntem dispuși să votăm și un premier care nu e din partea Partidului Social Democrat. Cei care ar care a câștigat alegerile, să ne amintim în 2024, cei care astăzi n-au arătat că ar fi deloc dispuși la un compromis, sunt foștii noștri parteneri de guvernare din PNL, pentru că le convine actuala formulă cu Ilie Bolojan la Palatul Victoriei”, a spus Bogdan Ivan.

Întrebat dacă PSD ar susține prin vot un premier tehnocrat, Bogdan Ivan a afirmat că partidul nu s-ar opune unei astfel de soluții. Condiția menționată de deputatul social-democrat este ca viitorul prim-ministru să vină cu un program de guvernare în care să se regăsească prioritățile PSD și cele pe care le are România.

„Dacă acel premier va veni cu un plan de guvernare în care să se regăsească prioritățile pe care le avem ca partid și pe care le are România, atunci nu văd probleme pentru a-l vota mâine cu ambele mâini”, a declarat deputatul PSD.

În ceea ce privește o eventuală desemnare a lui Alexandru Nazare pentru funcția de prim-ministru, Bogdan Ivan a spus că acesta ar putea reprezenta o opțiune bună dacă ar reuși să obțină mai rapid sprijinul parlamentar necesar pentru formarea Guvernului.

Deputatul PSD a menționat că îl consideră pe Sorin Grindeanu mai potrivit pentru funcția de premier, dar a indicat că situația s-ar putea schimba dacă Alexandru Nazare ar avea șanse mai mari să adune într-un timp mai scurt voturile necesare.

„Eu consider că Sorin Grindeanu ar fi mult mai potrivit să fie premierul României, dar într-o situație în care am avea o certitudine mai mare că Nazare ar putea să coalizeze mai rapid un număr suficient de voturi pentru un guvern și Sorin Grindeanu ar fi de acord să cedeze în fața lui, eu cred că ar fi o variantă foarte bună.

Am lucrat cu Nazare în fostul guvern, consider că e un om corect, nu face politică, face multă administrație și cred că ar fi o variantă corectă pentru a deține funcția de premier”, a mai punctat Bogdan Ivan.