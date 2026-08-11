Problema nevăzută din sistemul energetic al României. Ce spune Bogdan Ivan

Nu mai este un secret faptul că România se confruntă cu prețuri ridicate la energie, iar una dintre cauzele indicate de fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, este lipsa unor capacități suficiente de stocare.

Potrivit acestuia, investițiile realizate până acum în acest domeniu au fost reduse, în timp ce procedurile necesare pentru autorizarea unor proiecte de stocare se întind pe perioade mult mai lungi decât execuția propriu-zisă.

„România e în situația în care are cele mai mari prețuri din energie atunci când am ajuns eu în portofoliu, tocmai pentru faptul că nu a investit aproape deloc în stocare. A investit foarte puțin pe de o parte, iar pe de altă parte, ca să autorizezi toată hârțogăria, pentru un proiect de stocare, durează un an și jumătate. Ca să-l faci, efectiv, durează o lună”, a declarat Bogdan Ivan, marți, la Digi24.

Fostul ministru a explicat că stocarea are un rol important într-un sistem energetic în care producția din surse regenerabile nu este constantă. Variațiile producției pot crea situații în care energia disponibilă nu coincide cu perioadele de consum ridicat.

În aceste intervale, România ajunge să apeleze la importuri de energie, iar costurile pot crește semnificativ. Ivan a legat nivelurile ridicate ale prețurilor de lipsa unor soluții de stocare care să permită utilizarea energiei disponibile în momentele în care aceasta este produsă.

Bogdan Ivan a vorbit și despre soluțiile pe care le consideră fezabile pentru funcționarea sistemului energetic. El a precizat că menținerea capacităților existente nu reprezintă, în opinia sa, principala soluție, în condițiile în care sunt necesare investiții și dezvoltarea unor noi capacități.

„Ceea ce e fezabil să facem nu e ca acele capacități care funcționează astăzi, cu investiții minime, să le păstrezi în funcție până când ai mai multe capacități”, a spus Ivan, referindu-se la soluțiile pentru siguranța sistemului energetic.

Declarația fostului ministru vine în contextul în care producția de energie din surse regenerabile poate varia în funcție de condițiile de producție, ceea ce influențează disponibilitatea energiei în diferite momente ale zilei. În lipsa unor capacități de stocare suficiente, energia produsă într-un anumit interval nu poate fi utilizată ulterior în același mod în perioadele în care cererea este mai mare.

Ivan a arătat că necesitatea importurilor devine relevantă în anumite intervale orare, atunci când consumul și disponibilitatea energiei din producția internă nu sunt echilibrate. Potrivit fostului ministru, aceste importuri se realizează la prețuri ridicate, ceea ce se reflectă în costurile energiei.

Fostul ministru al Energiei a indicat intervalul dintre orele 18 și 22 ca fiind unul în care România ajunge să importe energie. El a precizat că prețurile înregistrate în aceste perioade pot atinge niveluri cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei pe megawatt.

„Pentru că noi, când importăm, importăm între orele 18 și 22 și avem prețuri cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei pe megawatt”, a mai spus fostul ministru al Energiei.

Potrivit explicațiilor oferite de Ivan, diferența dintre momentul producției și cel al consumului reprezintă una dintre problemele care pot fi gestionate prin dezvoltarea capacităților de stocare. Energia disponibilă în anumite perioade ar putea fi păstrată pentru intervalele în care sistemul are nevoie de resurse suplimentare, însă fostul ministru a subliniat că România dispune în prezent de investiții reduse în această zonă.

Bogdan Ivan a menționat, de asemenea, durata necesară pentru autorizarea unui proiect de stocare, pe care a estimat-o la un an și jumătate. Comparativ, acesta a spus că realizarea efectivă a unui astfel de proiect poate dura aproximativ o lună, diferența fiind pusă pe seama procedurilor administrative și a documentației necesare.

Fostul ministru a susținut că dezvoltarea capacităților de stocare trebuie privită în legătură cu funcționarea sistemului energetic și cu variațiile producției din surse regenerabile.