Consumatorii din zona euro își reduc estimările privind inflația. Cum explică BCE această evoluție

Consumatorii din zona euro au devenit mai optimiști în privința evoluției inflației, după ce și-au redus așteptările privind creșterea prețurilor atât pe termen scurt, cât și pe termen mediu. Datele reies din cel mai recent Sondaj privind Așteptările Consumatorilor, publicat de Banca Centrală Europeană (BCE), și reflectă impactul scăderii temporare a prețurilor la energie, în urma armistițiului din Orientul Mijlociu. Chiar dacă această perioadă de calm s-a dovedit de scurtă durată, percepția consumatorilor s-a îmbunătățit față de luna precedentă.

Potrivit sondajului BCE, respondentul median estimează că rata inflației din zona euro va ajunge la 3% în următoarele 12 luni. Nivelul este mai redus decât cel înregistrat în luna mai, când așteptările privind inflația pentru următorul an se situau la 3,5%.

Scăderea anticipațiilor privind inflația vine într-un context în care evoluția prețurilor la energie s-a stabilizat temporar, după armistițiul din Orientul Mijlociu, ceea ce a redus presiunea asupra costurilor resimțite de populație.

Deși efectele conflictelor geopolitice asupra piețelor energetice rămân imprevizibile, datele arată că percepția consumatorilor s-a îmbunătățit comparativ cu luna anterioară.

Sondajul BCE indică și o reducere a estimărilor privind inflația pe un orizont de trei ani.

Astfel, consumatorii din zona euro estimează acum o inflație de 2,8% în următorii trei ani, față de 2,9% în luna mai. Chiar dacă diferența este redusă, aceasta sugerează că populația începe să creadă într-o revenire treptată a inflației către niveluri mai apropiate de ținta urmărită de banca centrală.

În schimb, perspectivele pe termen lung au rămas stabile. Așteptările privind inflația pe următorii cinci ani s-au menținut la 2,4%, același nivel consemnat și în luna precedentă.

Evoluția așteptărilor este urmărită atent de BCE

Așteptările consumatorilor reprezintă unul dintre indicatorii monitorizați constant de Banca Centrală Europeană în procesul de stabilire a politicii monetare.

Percepția populației asupra evoluției prețurilor poate influența deciziile de consum, economisire și investiții și, implicit, dinamica inflației din economie.

Datele publicate de BCE apar la o zi după ce instituția a decis să mențină neschimbate dobânzile de politică monetară, însă a avertizat că riscurile la adresa inflației rămân ridicate, în special în contextul tensiunilor geopolitice și al evoluției prețurilor la energie.

Chiar dacă sondajul arată o îmbunătățire a încrederii consumatorilor, perspectivele privind inflația continuă să depindă de evoluțiile de pe piețele internaționale și de impactul pe care acestea îl vor avea asupra costurilor energiei și ale bunurilor de consum.