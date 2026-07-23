Petrolul se scumpește puternic după noile atacuri din Orientul Mijlociu. Avertisment privind blocarea a două rute-cheie pentru aprovizionarea cu țiței

Prețul petrolului a urcat joi la cel mai ridicat nivel din ultimele peste șase săptămâni, după intensificarea conflictului din Orientul Mijlociu. Noi atacuri americane asupra Iranului și amenințările rebelilor houthi la adresa transportului maritim au amplificat temerile privind întreruperea aprovizionării cu țiței, în timp ce piețele financiare urmăresc cu atenție evoluția situației.

Prețurile petrolului au înregistrat noi creșteri în tranzacțiile asiatice de joi, pe fondul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu și al riscului ca două dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului să fie afectate simultan.

Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 2,3%, până la 96,27 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 8 iunie. În ședința precedentă, Brent închisese la 94,07 dolari pe baril, după o creștere de peste 3 dolari.

În același timp, petrolul american West Texas Intermediate (WTI) a avansat cu 1,9%, ajungând la 88,48 dolari pe baril, continuând aprecierea de 3% înregistrată miercuri.

Scumpirea este alimentată de temerile că exporturile de petrol ar putea fi afectate serios dacă situația militară din regiune continuă să se deterioreze.

Gărzile Revoluționare iraniene au anunțat că un petrolier a luat foc după o explozie produsă în timp ce încerca să urmeze o rută despre care susțin că este minată, la sud de Strâmtoarea Hormuz. Alte două petroliere s-ar fi întors din drum.

Autoritățile iraniene au transmis că strâmtoarea se află sub controlul lor și este „complet închisă” atât timp cât continuă operațiunile militare ale Statelor Unite în regiune. Totodată, au avertizat că niciun petrolier nu va putea intra sau ieși fără coordonare cu Iranul.

În paralel, rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran, au anunțat că vor extinde atacurile asupra navelor care transportă petrol saudit și au declarat o blocadă navală în zona strâmtorii Bab el-Mandeb.

Gruparea susține că a atacat două petroliere saudite și că aproximativ zece nave s-au retras după avertismentele lansate. Reuters precizează însă că aceste informații nu au putut fi verificate independent.

Experții din piața energetică consideră că situația actuală reprezintă una dintre cele mai serioase amenințări pentru aprovizionarea globală cu petrol din ultimii ani.

„Prețurile petrolului se confruntă cu un risc rar, generat de perturbări simultane atât în Bab el-Mandeb, cât și în Strâmtoarea Hormuz”, a declarat Priyanka Sachdeva, analist senior de piață la Phillip Nova. „Primele de risc geopolitic au revenit, însă o creștere susținută a prețurilor va necesita dovezi privind perturbări prelungite ale transportului maritim sau întreruperi semnificative ale aprovizionării.”

La rândul său, Saul Kavonic, șeful departamentului de cercetare energetică al MST Marquee, avertizează că noile amenințări la adresa traficului prin Marea Roșie ar putea afecta transportul a până la 5 milioane de barili de petrol pe zi, inclusiv principala rută alternativă pentru exporturile de petrol din statele Golfului care evită Strâmtoarea Hormuz.

Escaladarea tensiunilor a fost amplificată și de anunțul armatei americane, care a confirmat încheierea celei de-a 12-a nopți consecutive de lovituri asupra unor ținte din Iran.

Operațiunile au avut loc la doar câteva ore după ce președintele Donald Trump a declarat că Statele Unite vor distruge obiective iraniene, precum poduri sau centrale electrice, ori de câte ori Iranul va ataca nave comerciale în Strâmtoarea Hormuz.

Aceste evoluții sporesc incertitudinea privind securitatea aprovizionării cu energie și mențin presiunea asupra prețurilor petrolului.

În timp ce piața petrolului a continuat să urce, bursele americane au avut o evoluție moderată.

Indicele S&P 500 a scăzut cu 0,1%, Dow Jones Industrial Average a pierdut mai puțin de 0,1%, iar Nasdaq Composite a închis în declin cu 0,6%.

Analiștii avertizează că o menținere a petrolului la niveluri ridicate ar putea reaprinde inflația la nivel global, ceea ce ar determina băncile centrale să păstreze dobânzile ridicate pentru mai mult timp. În acest context, costurile mai mari ale energiei riscă să afecteze atât consumatorii, cât și profiturile companiilor, iar volatilitatea de pe piețele financiare ar putea continua în perioada următoare.