Semnal îngrijorător din sistemul energetic pentru români: timpul fără curent a crescut pentru prima dată după mai mulți ani

Durata medie a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică pentru consumatorii din România a ajuns, în 2025, la 236 de minute, potrivit datelor Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Valoarea reprezintă media națională pentru un consumator racordat la sistemul de distribuție și este echivalentă cu aproximativ patru ore fără energie electrică pe parcursul unui an. Indicatorul înregistrează o creștere față de anul anterior, când media națională a fost de 229 de minute. Diferența este de 7 minute, iar evoluția marchează prima creștere a acestui indicator din ultimii ani, după o perioadă în care durata medie a întreruperilor a fost în scădere.

Unul dintre cei mai importanți indicatori utilizați pentru evaluarea calității serviciului de alimentare cu energie electrică este SAIDI (System Average Interruption Duration Index). Acesta arată durata medie a întreruperilor suportate de un utilizator al rețelei și reprezintă timpul mediu de întrerupere calculat la nivelul operatorilor de distribuție.

SAIDI este determinat prin raportarea duratei totale a întreruperilor lungi la numărul total de utilizatori deserviți de fiecare operator. Indicatorul include atât întreruperile planificate de operatorii de distribuție, cât și cele neplanificate și este calculat separat pentru mediul urban și rural.

La nivel național, valoarea cumulată a indicatorului SAIDI pentru anul 2025, care include opririle planificate și cele accidentale, a fost de 236 de minute, respectiv 3 ore și 56 de minute pentru fiecare consumator, în medie.

În 2024, valoarea acestui indicator a fost de 229 de minute, cu 9 minute mai puțin decât în anul 2023. În acel an fusese înregistrată o reducere ușoară față de 2022, când scăderea fusese mai semnificativă, de 46 de minute comparativ cu media anului anterior.

Din totalul de 236 de minute înregistrate în 2025, 145 de minute au reprezentat durata medie a întreruperilor planificate pentru fiecare client. În anul precedent, această componentă a fost de 131 de minute.

În cazul întreruperilor neplanificate, durata medie a fost de 91 de minute pentru fiecare consumator, față de 98 de minute în 2024. Aceste întreruperi au fost asociate cu situații apărute în rețelele de distribuție și care au afectat continuitatea alimentării cu energie electrică.

Principalul indicator folosit pentru evaluarea continuității alimentării este SAIDI aferent întreruperilor neplanificate provocate de operatorii de distribuție, fără a include întreruperile generate de fenomene meteorologice deosebite, utilizatori sau terți.

Pentru anul 2025, valorile agregate ale acestui indicator au variat între 66,7 minute pe an și 109 minute pe an, în funcție de operatorul de distribuție.

Cea mai redusă valoare a fost înregistrată de Delgaz Grid (E.ON), operator care gestionează rețele de distribuție în județe precum Botoșani, Suceava, Iași, Neamț, Vaslui și Bacău, cu 66,7 minute pe an.

Cea mai ridicată valoare a fost raportată de Distribuție Energie Oltenia, operator care acoperă județe precum Argeș, Teleorman, Vâlcea, Dolj, Gorj și Mehedinți, cu 109 minute pe an.

Datele ANRE arată că, în 2025, numărul total al clienților racordați la rețelele de distribuție a energiei electrice a fost de aproximativ 10,3 milioane.

Indicatorii privind durata întreruperilor sunt utilizați pentru monitorizarea performanței operatorilor de distribuție și pentru evaluarea continuității serviciului de alimentare cu energie electrică.

Valorile SAIDI includ perioadele în care consumatorii nu au avut alimentare, atât ca urmare a lucrărilor programate, cât și din cauza unor întreruperi apărute neplanificat.