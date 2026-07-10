Toți clienții PPC trebuie să știe asta. Următoarea factură vine cu o modificare importantă

PPC, unul dintre cei mai importanți furnizori de energie electrică pentru clienții casnici din România, anunță modificarea formatului facturii, astfel încât informațiile privind costurile să fie prezentate mai clar. Schimbarea urmărește o evidențiere separată a componentelor care formează suma finală de plată, pentru ca utilizatorii să poată înțelege mai ușor modul de calcul al facturii.

Compania precizează că implementarea noului model de factură va determina o întârziere la emiterea următorului document de plată. Clienții sunt informați că această modificare nu le va aduce dezavantaje, deoarece termenul de achitare va fi actualizat corespunzător.

Potrivit notificării transmise consumatorilor, noul document va prezenta distinct prețul energiei electrice active și costurile aferente tarifelor reglementate, fără ca acestea să mai fie cumulate.

„Pe noua factură vei vedea prețul energiei electrice active și costurile aferente tarifelor reglementate defalcate clar, nu cumulate:

transport,

distribuție,

servicii de sistem. Asta îți permite să verifici mai ușor cum se formează suma totală de plată”, se arată în notificarea transmisă clienților.

Furnizorul subliniază că schimbarea modului de prezentare a informațiilor nu înseamnă și modificarea prețului energiei electrice din oferta contractuală. Totuși, valoarea finală înscrisă pe factură poate varia ca urmare a ajustării unor componente reglementate prin legislație.

Potrivit informațiilor comunicate de companie, modificările pot apărea ca efect al actualizării tarifelor de transport și distribuție, al serviciilor de sistem, al contribuției aferente Contractelor pentru Diferență și al certificatelor verzi. PPC explică faptul că prețul energiei electrice prevăzut în oferta comercială a rămas neschimbat, acesta fiind singura componentă stabilită de furnizor.

În schimb, diferențele care apar în valoarea totală a facturii după 1 ianuarie 2026 sunt generate de modificarea unor elemente reglementate prin lege, independente de activitatea furnizorului.

Compania explică faptul că tarifele reglementate reprezintă costurile stabilite de autorități pentru transportul și distribuția energiei electrice, precum și pentru serviciile de sistem necesare funcționării rețelei naționale.

Aceste tarife sunt aplicabile tuturor furnizorilor de energie electrică din România și sunt identice pentru toți clienții, în funcție de reglementările aflate în vigoare.

Totodată, factura include contribuția aferentă Contractelor pentru Diferență și certificatele verzi, elemente prevăzute de legislația națională pentru susținerea investițiilor în producția de energie și dezvoltarea surselor regenerabile.

Valorile acestor contribuții sunt stabilite prin acte normative și se aplică la nivel național, indiferent de furnizorul ales de consumator.

PPC arată că suma finală înscrisă pe factură este alcătuită din mai multe componente. Printre acestea se regăsesc prețul energiei electrice din oferta contractuală, tarifele reglementate pentru transport, distribuție și servicii de sistem, precum și impozitele, taxele și contribuțiile prevăzute de legislație.

Factura include, de asemenea, contribuția pentru cogenerare, componenta aferentă Contractelor pentru Diferență (CfD), certificatele verzi, acciza și TVA. Compania precizează că prețul final comunicat la momentul semnării sau reînnoirii contractului a fost calculat pe baza valorilor reglementate existente la acea dată.

Dacă legislația modifică ulterior aceste componente, valoarea finală a facturii poate fi diferită, chiar dacă prețul energiei electrice din oferta furnizorului rămâne neschimbat.

PPC precizează că ajustările privind tarifele reglementate și contribuțiile stabilite prin lege nu vizează exclusiv contractele proprii, ci sunt aplicabile tuturor furnizorilor și tuturor consumatorilor de energie electrică din România.

Furnizorul subliniază că nu poate influența aceste valori, deoarece ele sunt stabilite la nivel național și trebuie aplicate în mod obligatoriu de toate companiile din domeniu.

Clienții care doresc să verifice modul de calcul al facturii pot consulta secțiunea dedicată detaliilor de calcul, unde toate componentele prețului final sunt evidențiate separat.

De asemenea, pentru informații suplimentare privind factura sau modul de calcul al costurilor, consumatorii pot utiliza canalele de contact puse la dispoziție de PPC.