Răspunsul uluitor al lui Dan Barna cu privire la vaccinuri: Subiectul în sine mi se pare cel puțin bizar

Europarlamentarul USR Dan Barna a fost audiat vineri la Direcția Națională Anticorupție (DNA) în dosarul privind achiziția vaccinurilor COVID-19 realizată în perioada pandemiei, când acesta ocupa funcția de vicepremier în Guvernul condus de Florin Cîțu.

La ieșirea de la sediul DNA, Dan Barna a declarat că aceasta a fost prima sa audiere în acest dosar și a susținut că deciziile luate atunci au fost în linie cu măsurile adoptate de majoritatea statelor europene. „E prima dată când am fost audiat. N-am mai fost audiat anterior”, a spus Barna.

Întrebat dacă România ar fi putut refuza achiziția vaccinurilor COVID-19, europarlamentarul a afirmat că țara a urmat aceeași direcție ca alte state europene, într-o perioadă în care evoluția pandemiei era incertă.

„România a procedat cum au procedat majoritatea statelor europene, în momentul respectiv, în care nu se ştia cum va evolua pandemia”, a explica Dan Barna.

El a precizat că achiziția a fost realizată printr-un contract-cadru la care România a participat alături de alte state și a menționat că fiecare țară avea propriile opțiuni în procesul de decizie.

„Achiziţia s-a făcut în cadrul acelui contract cadru din care şi România a făcut parte. Evident că fiecare dintre state avea opţiunile respective şi lucrul acesta le-am şi detaliat în declaraţia pe care am făcut-o”, a afirmat acesta, potrivit news.ro.

Dan Barna a susținut că, la momentul respectiv, statele au luat decizii raportându-se la situația de criză și la informațiile disponibile atunci. El a spus că ulterior, în cazul procesului de achiziție derulat cu compania Pfizer, lucrurile nu au mai evoluat în aceeași direcție.

„La momentul respectiv, România a fost aliniată cu celelalte state şi am făcut ceea ce trebuia să facem. Toate guvernele cumpărau vaccinuri, pentru că nu se ştia cum va evolua pandemia. Subiectul în sine este unul care mi se pare cel puţin bizar, este ca şi cum, în situaţii de război, cumperi 100 de tancuri şi după aia vine pacea şi îi acuzi pe cei care au cumpărat tancurile că de ce le-au cumpărat. Este exact acelaşi lucru. În rest, elementele de context, probabil o să fie clarificate”, a menționat Dan Barna.

Barna a mai spus că deciziile luate în timpul unei crize sunt influențate de informațiile existente la acel moment și că evaluările ulterioare pot avea o altă perspectivă.

„Ulterior, să vii după nişte ani de zile să spui că se putea face altfel, întotdeauna se putea face altfel, şi nu asta e discuţia, din punctul meu de vedere”, a mai spus Dan Barna la ieşirea de la DNA.

Fostul ministru al Sănătății din perioada pandemiei, Alexandru Rafila, a declarat anterior că decizia României de a nu mai cumpăra 29 de milioane de doze de vaccin COVID-19 a fost una corectă. El a explicat că România avea deja un număr mare de doze care nu mai puteau fi utilizate, iar lipsa capacităților suficiente de stocare, apropierea termenelor de expirare și costurile suplimentare reprezentau probleme importante.

Dosarul privind achiziția vaccinurilor COVID-19 vizează contractele încheiate în perioada pandemiei și modul în care au fost stabilite cantitățile cumpărate de statele participante.

O instanță din Belgia a obligat România și Polonia să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 produse de compania americană Pfizer, valoarea totală indicată fiind de 1,9 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 2,2 miliarde de dolari.

Potrivit informațiilor referitoare la această decizie, partea care revine României este estimată la 600 de milioane de euro.