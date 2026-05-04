Autoritățile române încearcă să găsească soluții pentru limitarea impactului financiar, inclusiv prin propunerea de sistare a dobânzilor pe durata negocierilor și printr-o abordare comună cu Polonia, țară aflată într-o situație similară, potrivit explicațiilor oferite de Alexandru Nazare.

Discuțiile recente au avut loc la Washington și au fost de natură preliminară și confidențială, fiind prezentate pozițiile României privind o posibilă rezolvare a situației. Miza financiară este una semnificativă, suma estimată fiind de 3,4 miliarde de lei pentru anul 2026, cu impact direct asupra deficitului bugetar, la care se adaugă penalități.

În cadrul negocierilor, România a propus conversia acestei sume în produse medicale utile, care să poată fi folosite în sistemul de sănătate. Decizia privind tipul acestor produse urmează să fie luată în consultare cu Ministerul Sănătății. De asemenea, autoritățile au solicitat oprirea acumulării dobânzilor pe perioada negocierilor și așteaptă un răspuns din partea companiei farmaceutice.

„Concluziile discuţiilor de la Washington sunt următoarele: în primul rând a fost vorba de o discuţie sub semnul confidenţialităţii, o discuţie preliminară în care am transmis care sunt dorinţele noastre în privinţa unei potenţiale rezolvări a situaţiei. În primul rând, suma este foarte importantă, este vorba despre 3,4 miliarde de lei în 2026, care are efecte pe deficitul anului 2026 şi ataşat sumei vorbim şi de penalităţi. Ca atare, am transmis companiei Pfizer că ne dorim convertirea acestei sume în produse medicale care să fie utilizabile şi utile României, asta într-o strânsă consultare cu Ministerul Sănărăţii care trebuie să decidă care este tipul de produs de care România are nevoie, sistarea dobânzilor pe parcursul negocierilor care sunt în desfăşurare şi aşteptăm din partea Pfizer un răspuns", a declarat Alexandru Nazare, luni, în briefingul de după şedinţa de Guvern.

Pentru consolidarea poziției de negociere, ministrul Finanțelor a luat legătura cu omologul său din Polonia, în vederea stabilirii unei strategii comune. În paralel, România intenționează să transmită Comisia Europeană o serie de propuneri care ar putea contribui la rezolvarea situației atât pentru România, cât și pentru Polonia.

Contextul actual este complicat de faptul că posibilitățile de acțiune sunt limitate după pierderea procesului și emiterea unei hotărâri executorii. Ministrul a reamintit că a avertizat încă din 2021 asupra riscurilor asociate acestui acord și că nu a semnat memorandumul privind achiziția vaccinurilor, semnalând atunci existența unor riscuri importante.

„Dorim să transmitem inclusiv Comisiei Europene o serie de aspecte care ar putea să ajute atât România, cât şi Polonia în rezolvarea cât mai bună a acestei situaţii, având în vedere că marjele pe care le mai avem în momentul de faţă, după pierderea procesului şi după o sentinţă care este practic executorie, sunt foarte mici. Îmi pare foarte rău că, în 2021, când am avertizat asupra acestor aspecte şi când nu am semnat acest memorandum, am transmis chiar atunci în şedinţa de Guvern că există riscuri importante”, a mai spus Nazare.

Situația este legată și de o decizie a unei instanțe din Belgia, care a obligat România și Polonia să preia o livrare de vaccinuri COVID-19 în valoare totală de 1,9 miliarde de euro, produse de Pfizer. Din această sumă, România are de achitat aproximativ 600 de milioane de euro.