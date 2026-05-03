Președintele AUR acuză direct coaliția, inclusiv Partidul Social Democrat, că ar fi implicată într-un „jaf de proporţii gigantice” și într-un „tun financiar” legat de contractele din Programul SAFE, despre care afirmă că „miros a corupţie”.

Într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale, George Simion susține:

„Un tun financiar este dat românilor în aceste zile, mult mai mare decât celebrul scandal al celor 100 de milioane de doze de vaccin. Acum vorbim de mai bine 10 miliarde de euro luaţi împrumut de români pentru înarmarea ţării”.

Liderul AUR reclamă că fondurile nu ajung în industria de apărare din România, ci sunt direcționate, potrivit lui, „în principal, către Germania şi Franţa”.

Simion indică drept principal beneficiar o companie germană, Rheinmetall, despre care afirmă că ar primi majoritatea contractelor din program.

„Dăm bani către Germania şi Franţa, principalul beneficiar fiind o companie germană, Rheinmetall, care beneficiază de majoritatea contractelor de armament. (…) De ce ne dăm seama că este vorba de un jaf de proporţii gigantice? Ei bine, nimeni nu vrea să îşi asume răspunderea. Ciolacu spune că nu el nu a semnat, Bolojan spune că nu el a semnat”, afirmă liderul AUR.

Acesta mai susține că formațiunea sa a cerut în Parlament acces la documentele relevante:

Programul SAFE a devenit și subiect de conflict politic între actualul premier și fostul șef al Executivului.

Ilie Bolojan a respins criticile, afirmând că întrebarea este formulată într-un mod tendențios și conține erori, motiv pentru care a ținut să aducă o serie de clarificări. Premierul a explicat că schema de gestionare a Programului SAFE a fost stabilită și aprobată în perioada în care Guvernul era condus de Marcel Ciolacu, iar desemnarea Cancelariei prim-ministrului ca integrator a fost făcută la propunerea acestuia.

Șeful Executivului a subliniat că este vorba despre o decizie luată anterior, care a trebuit continuată, precizând că la acel moment nu se cunoștea cine va ocupa ulterior funcțiile de conducere. În acest context, a sugerat ca responsabilitatea pentru aceste opțiuni să fie analizată în raport cu cei care se aflau atunci la guvernare.

„Întrebarea este tendenţioasă şi eronată. Şi voi face precizările de rigoare. În mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi s-a votat schema de gestionare a programului SAFE. Şi la data respectivă, la propunerea premierului, Canceleria prim-ministrului a fost desemnată ca integrator al gestionării SAFE. În primul rând, este o decizie luată în mandatul premierului Ciolacu, care a trebuit respectată, că anumite lucruri se continuă. Asta ca să clarificăm lucrurile, da? Pentru că nimeni nu ştia la data respectivă cine vine premier, cine va fi cancelar. Verificaţi cine era premier, cine era cancelar ca să îi întrebaţi de ce au propus asta”, a declarat premierul.

Acesta a mai explicat că deciziile privind achizițiile nu aparțin unei singure persoane, ci se bazează pe strategii aprobate anterior: Armata Română are planuri de înzestrare validate de CSAT, iar negocierile includ condiția ca o parte importantă din producție să fie realizată în România.

Replica lui Ciolacu: „Documentele oficiale spun cu totul ALTCEVA”

Marcel Ciolacu a reacționat dur la afirmațiile premierului, susținând că Ilie Bolojan ar face declarații neadevărate în contextul presiunii politice legate de o posibilă demitere. Fostul șef al Guvernului a afirmat că documentele oficiale contrazic versiunea prezentată de actualul premier și indică faptul că desemnarea Cancelariei prim-ministrului ca integrator al Programului SAFE a fost realizată prin OUG 62/2025, adoptată în noiembrie 2025, în perioada în care Executivul era condus de Bolojan, nu de el. „Bolojan e disperat fiindcă va fi demis peste 4 zile şi minte cu neruşinare că «în mandatul premierului Marcel Ciolacu s-a stabilit şi votat schema de gestionare a Programului SAFE». Documentele oficiale spun cu totul ALTCEVA: Desemnarea Cancelariei prim-ministrului ca integrator al Programului SAFE, s-a făcut prin OUG 62/2025, adoptată la 20 noiembrie 2025 – sub Guvernul Bolojan, NU sub Guvernul Ciolacu! ”, a transmis acesta.

Programul SAFE vizează investiții majore în înzestrarea militară, într-un context regional tensionat, dar și dezvoltarea industriei de apărare. Disputa politică ridică însă semne de întrebare privind transparența contractelor, distribuția fondurilor și impactul asupra economiei naționale.

În timp ce opoziția vorbește despre posibile nereguli, Guvernul susține că programul urmează proceduri aprobate și strategii stabilite anterior, iar o parte din producție ar urma să fie realizată în România.