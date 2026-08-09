Se apropie eclipsa totală de Soare din 12 august. Locul din Spania unde cerul se va întuneca complet și se așteaptă mii de oameni

Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026, unul dintre cele mai așteptate evenimente astronomice ale deceniului în Europa, va aduce un aflux fără precedent de vizitatori într-un mic sat din Spania. Localitatea Somosierra, aflată în nordul regiunii Madrid, se pregătește să primească de peste 20 de ori mai mulți oameni decât populația sa, după ce a fost desemnată unul dintre cele mai bune locuri pentru observarea fenomenului.

Autoritățile locale, poliția și serviciile de protecție civilă pregătesc măsuri speciale pentru gestionarea traficului, alimentării cu apă și siguranței publice, în timp ce Guvernul spaniol estimează că seria eclipselor din următorii doi ani va transforma țara într-o destinație de referință pentru astronomi și pasionații de astroturism.

Situat la aproximativ 1.440 de metri altitudine, în nordul regiunii Madrid, Somosierra este cunoscut în mod normal pentru liniștea sa și pentru peisajele montane.

Pe 12 august însă, localitatea va deveni unul dintre cele mai căutate puncte de observație din Spania, deoarece aici eclipsa totală va putea fi urmărită timp de aproximativ 89 de secunde, în condiții considerate ideale.

Pentru cei doar 93 de locuitori, evenimentul reprezintă o provocare logistică uriașă.

Autoritățile estimează că în sat vor ajunge peste 2.000 de persoane, ceea ce ridică probleme privind locurile de parcare, alimentarea cu apă potabilă și capacitatea restaurantelor locale.

Consiliul local lucrează împreună cu poliția și serviciile de protecție civilă pentru organizarea evenimentului.

„Faptul că am fost selectați ca cel mai bun loc din regiunea Madridului pentru a observa eclipsa a dus la o acoperire mediatică semnificativă”, a declarat Irma López Muñoz, responsabila cu turismul din consiliul local. „Acest lucru a stârnit un mare interes în rândul locuitorilor din Madrid – și al unor persoane din străinătate. Așadar, ne așteptăm la un aflux mare de vizitatori, deoarece este un eveniment unic, care nu s-a mai întâmplat de peste 100 de ani”, adaugă ea.

Deși au fost amenajate aproximativ 400 de locuri oficiale de parcare, autoritățile estimează că numărul celor care vor veni fără rezervare va fi mult mai mare.

„Ne aflăm foarte aproape de o capitală europeană importantă, cu o populație numeroasă, iar mulți oameni vor veni fără să se informeze în prealabil”, a adăugat López.

Pentru gestionarea mulțimii și informarea vizitatorilor, autoritățile locale au început recrutarea și instruirea voluntarilor.

În acest scop, a fost contractată compania de astroturism El Nocturnario, care organizează sesiuni de pregătire privind logistica evenimentului și regulile de observare în siguranță a eclipsei.

Una dintre voluntare, María Gradaille, spune că experiența a schimbat modul în care privește fenomenul.

„Un eveniment unic în viață și o etapă științifică istorică.” „Am învățat atât de multe despre eclipsă. Nu știam că îți poate arde ochii atât de grav sau cât de periculoasă poate fi”, a spus ea.

Eclipsa totală din 12 august este doar primul dintre cele trei mari evenimente astronomice care vor avea loc în Spania într-un interval de aproximativ doi ani.

Aceasta va fi urmată de:

o nouă eclipsă totală de Soare, în august 2027, cu o durată de aproximativ șase minute;

o eclipsă inelară, programată pentru ianuarie 2028.

Pentru coordonarea acestor evenimente, Guvernul spaniol a constituit deja un comitet special.

Purtătoarea de cuvânt a executivului, Elma Saiz Delgado, consideră că seria eclipselor va transforma țara într-un reper pentru astronomii și turiștii din întreaga lume.

„În centrul observațiilor astronomice și al astroturismului la nivel mondial.”

Potrivit estimărilor Guvernului, eclipsa din 12 august ar putea atrage aproximativ 446.000 de turiști suplimentari și ar genera venituri de aproximativ 342 de milioane de euro pentru economia spaniolă.

Pentru a evita blocajele în trafic, autoritățile din Insulele Baleare au anunțat deja restricții de circulație pe 20 de drumuri principale.

Acestea vor fi aplicate între orele 15:00 și 21:00, în ziua producerii eclipsei.

În numeroase alte regiuni sunt pregătite măsuri similare pentru gestionarea fluxului mare de vizitatori.

Și mediul de afaceri local încearcă să profite de interesul uriaș pentru eclipsă.

Proprietara singurului restaurant din Somosierra intenționează să deschidă un stand și un bar chiar în zona de observare a fenomenului și să angajeze personal suplimentar pentru a face față cererii.

Meniul pregătit pentru vizitatori va include paella, tocană de miel și sandvișuri.

„Dacă pregătesc o paella și se termină, colegii din bucătărie vor pregăti încă una și o vor aduce sus. Nu putem lăsa oamenii blocați la jumătatea muntelui fără nimic de mâncare”, a declarat Cerezo.

Deși faza de totalitate va traversa doar anumite regiuni din Europa, inclusiv nordul Spaniei, fenomenul va putea fi observat și din România, însă doar sub forma unei eclipse parțiale.

Cea mai bună vizibilitate va fi în vestul țării.

Potrivit specialiștilor, la Oradea discul Soarelui va fi acoperit în proporție de aproximativ 33%, acesta fiind locul din România unde fenomenul va putea fi urmărit în cele mai bune condiții.

Eclipsa din 12 august va fi prima eclipsă totală de Soare vizibilă de pe continentul european după aproape trei decenii de la fenomenul din 11 august 1999, când cerul s-a întunecat complet și deasupra României, inclusiv în București.