Se schimbă regulile în magazinele din Bulgaria de astăzi. Ce trebuie să știe românii care merg la cumpărături

Bulgaria intră într-o nouă etapă a tranziției către moneda unică europeană. Sâmbătă, 8 august, se încheie perioada în care comercianții au fost obligați să afișeze prețurile atât în leva, cât și în euro, măsură introdusă pentru a facilita adaptarea populației la noua monedă și pentru a limita eventualele scumpiri nejustificate.

Începând cu 9 august, magazinele, platformele online și furnizorii de servicii vor afișa prețurile oficiale exclusiv în euro. Deși valoarea echivalentă în leva va putea fi menținută în mod voluntar, aceasta va avea doar un rol informativ și nu va reprezenta suma pe care consumatorii trebuie să o achite.

Schimbarea vine la mai bine de o lună după adoptarea monedei euro și face parte din calendarul stabilit de autoritățile bulgare pentru finalizarea procesului de tranziție.

Perioada de afișare dublă a prețurilor a fost introdusă pentru a-i ajuta pe consumatori să compare mai ușor valorile în vechea și noua monedă și pentru a reduce riscul unor majorări nejustificate de prețuri.

De la 9 august, comercianții vor avea obligația de a afișa prețurile de vânzare și sumele de plată doar în euro.

Firmele vor putea păstra și echivalentul în leva, însă numai dacă acesta este prezentat strict cu titlu informativ. Totodată, comercianții vor trebui să indice clar că prețul oficial este cel exprimat în euro, iar suma în leva reprezintă doar o conversie orientativă.

Autoritățile cer ca ambele valori să fie calculate corect și prezentate într-un mod care să nu inducă în eroare consumatorii.

Conversia dintre cele două monede continuă să se facă la cursul oficial stabilit pentru adoptarea euro:

1 euro = 1,95583 leva.

Toate conversiile trebuie realizate conform prevederilor Legii privind adoptarea monedei euro, inclusiv prin rotunjirea sumelor la două zecimale și respectarea principiului potrivit căruia consumatorii nu trebuie să fie dezavantajați în urma conversiei.

Încetarea obligativității afișării duble nu înseamnă că toate materialele tipărite trebuie înlocuite imediat.

Meniurile restaurantelor, listele de prețuri, cataloagele și broșurile promoționale pot continua să fie utilizate dacă prețul în euro este evidențiat clar ca fiind suma care trebuie achitată, iar valoarea în leva este prezentată exclusiv în scop informativ.

Autoritățile consideră că această măsură va reduce costurile suportate de comercianți în perioada de tranziție.

Chiar dacă obligația afișării duble dispare, măsurile de protecție a consumatorilor rămân în vigoare.

Autoritățile bulgare vor continua să monitorizeze:

practicile comerciale neloiale;

conversiile valutare incorecte;

majorările nejustificate ale prețurilor.

Sesizările privind eventualele scumpiri nejustificate sau neregulile legate de bonurile fiscale, facturi și alte documente de plată vor continua să fie analizate de instituțiile competente.

Potrivit datelor oficiale, de la introducerea monedei euro și până în prezent au fost aplicate 1.550 de amenzi și aproximativ 700 de sancțiuni, în valoare totală de aproximativ 1,8 milioane de euro, în baza Legii privind adoptarea monedei euro.

Eliminarea afișării duble a prețurilor nu afectează dreptul cetățenilor de a schimba bancnotele și monedele în leva pe care încă le dețin.

Băncile comerciale vor continua operațiunile de schimb până la 31 decembrie 2026, însă după încheierea perioadei inițiale de schimb gratuit, unele instituții de credit au introdus comisioane pentru aceste operațiuni.

În schimb, Banca Națională a Bulgariei va continua să schimbe leva în euro gratuit, fără limită de sumă și fără termen-limită.

Pentru schimburile în numerar care depășesc 30.000 de leva, cetățenii trebuie însă să depună o solicitare în prealabil, astfel încât instituția să poată asigura disponibilitatea fondurilor.

În paralel, Poșta Bulgară va continua să ofere servicii de schimb valutar pentru sume mai mici, percepând comisioane cuprinse între 6 și 10 euro, în funcție de valoarea schimbată.

Schimbarea va deveni vizibilă și în marile rețele comerciale.

METRO Bulgaria a anunțat că, începând cu 9 august, toate prețurile vor fi afișate exclusiv în euro.

Billa Bulgaria va face aceeași modificare din 10 august, atât în magazine, cât și în materialele promoționale și pe canalele sale de comunicare.

Compania a precizat că etichetele electronice de raft permit implementarea rapidă a noilor reguli în întreaga rețea, în timp ce METRO a subliniat că modificarea privește exclusiv modul de afișare a prețurilor și nu valoarea produselor.

Noile măsuri nu elimină obligațiile de transparență impuse marilor retaileri.

Lanțurile comerciale cu o cifră de afaceri anuală de peste 25 de milioane de euro vor continua să publice zilnic prețurile unor produse esențiale prin intermediul platformei administrate de Comisia pentru Protecția Consumatorilor.

Autoritățile consideră că acest mecanism va permite monitorizarea evoluției prețurilor și va contribui la prevenirea eventualelor majorări nejustificate în perioada de după adoptarea monedei euro.