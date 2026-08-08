Bilete de tratament 2026. Începe distribuirea pentru seria din 17 august. Cine le poate ridica și care este termenul-limită

Casa Județeană de Pensii Bihor a anunțat începerea distribuirii biletelor de tratament balnear aferente seriei a 8-a din acest an. Sejururile vor începe în data de 17 august 2026, iar beneficiarii trebuie să își ridice documentele până la data de 11 august. În cazul biletelor rămase nevalorificate, acestea vor fi redistribuite începând cu 12 august.

Instituția a primit 203 bilete pentru această serie, repartizate în peste 20 de stațiuni balneare din țară, inclusiv Băile Felix, Băile 1 Mai, Moneasa, Băile Herculane, Vatra Dornei și Sovata.

Potrivit anunțului publicat de Casa Județeană de Pensii Bihor, procesul de distribuire a biletelor de tratament balnear pentru seria cu începere din 17 august 2026 a fost demarat.

Cele 203 bilete repartizate instituției sunt disponibile în următoarele stațiuni:

Băile 1 Mai – 46 bilete;

Băile Felix – 32 bilete;

Moneasa – 18 bilete;

Băile Herculane – 17 bilete;

Vatra Dornei – 12 bilete;

Covasna – 8 bilete;

Căciulata – 8 bilete;

Sângeorz Băi – 7 bilete;

Băile Tinca – 7 bilete;

Sovata – 6 bilete;

Govora – 6 bilete;

Ocna Șugatag – 6 bilete;

Tășnad – 6 bilete;

Tușnad – 5 bilete;

Eforie Nord – 4 bilete;

Călimănești – 2 bilete;

Slănic Moldova – 2 bilete;

Neptun – 2 bilete;

Olănești – 2 bilete;

Saturn – 2 bilete;

Techirghiol – 2 bilete;

Turda – 2 bilete;

Mangalia – 1 bilet.

Distribuirea se face în funcție de cererile aprobate pentru seria a 8-a și de locurile repartizate fiecărei stațiuni.

Termen-limită pentru ridicarea biletelor

Casa Județeană de Pensii Bihor anunță că biletele pot fi ridicate direct de la sediul instituției, după următorul program:

luni – joi: între orele 08:00 și 14:00;

vineri: între orele 08:00 și 12:00.

Beneficiarii trebuie să își ridice biletele până cel târziu la data de 11 august 2026.

Instituția avertizează că biletele care nu vor fi ridicate până la acest termen nu vor rămâne rezervate titularilor.

Potrivit calendarului anunțat de Casa Județeană de Pensii Bihor, biletele nevalorificate vor fi redistribuite începând cu 12 august 2026, ora 08:00, pentru a putea fi folosite de alți solicitanți.

În paralel, instituția a publicat și listele cu cererile aprobate și neaprobate pentru seria a 8-a, astfel încât solicitanții să poată verifica dacă au primit un bilet de tratament.

Casa Județeană de Pensii Bihor reamintește că persoanele încadrate în grad de handicap grav, care au dreptul la asistent personal sau au optat pentru indemnizația lunară pentru însoțitor, precum și pensionarii de invaliditate gradul I care beneficiază de indemnizație de însoțitor, pot beneficia de bilet de tratament balnear doar dacă sunt însoțiți.

Însoțitorii trebuie să îndeplinească toate condițiile prevăzute de articolul 109 din Legea nr. 360/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Există însă și o excepție. Persoanele din aceste categorii pot beneficia de tratament fără însoțitor dacă depun o declarație pe propria răspundere din care rezultă că se pot descurca singure pe perioada sejurului. Autoritățile precizează că această posibilitate este justificată și de faptul că bazele de tratament funcționează în regim hotelier și nu în regim de spitalizare.

Casa Județeană de Pensii Bihor precizează că biletele sunt eliberate exclusiv titularului, pe baza actului de identitate.

Ridicarea de către o altă persoană este posibilă numai în baza unei procuri speciale autentificate la notar, din care să rezulte în mod expres mandatul pentru ridicarea biletului de tratament.