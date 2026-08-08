Taifunul Dolphin lovește Japonia și se îndreaptă spre China. Răniți, pene de curent și sute de zboruri și curse maritime suspendate

Taifunul Dolphin a lovit sâmbătă prefectura Okinawa, din sudul Japoniei, provocând răni ușoare mai multor persoane, întreruperi masive ale alimentării cu energie electrică și perturbări importante ale transportului aerian. În același timp, autoritățile chineze au început măsuri de urgență înainte ca furtuna să ajungă pe coasta de est a țării, suspendând curse de feribot, operațiuni portuare și zboruri.

Meteorologii avertizează că sistemul tropical va aduce vânturi extrem de puternice și cantități impresionante de precipitații, în timp ce efectele sale se vor resimți în Japonia, China și Taiwan.

Potrivit Agenției Meteorologice Japoneze, la ora 03:00 GMT, taifunul Dolphin se afla la aproximativ 160 de kilometri nord-vest de insula Kume, din prefectura Okinawa, deplasându-se spre nord-vest cu aproximativ 15 km/h.

Furtuna a fost însoțită de vânturi susținute de până la 162 km/h, iar rafalele au atins aproximativ 216 km/h, ceea ce a determinat autoritățile să emită avertizări pentru populație.

Cele mai afectate zone din Japonia sunt prefectura Okinawa și insula Amami, aflată în prefectura Kagoshima.

Guvernul prefecturii Okinawa a anunțat că cinci persoane vârstnice au fost rănite, însă niciuna nu se află în stare gravă. Trei dintre acestea au căzut din cauza vântului puternic.

Totodată, aproximativ 14.000 de clădiri au rămas fără alimentare cu energie electrică, după ce taifunul a afectat rețelele de distribuție.

Transportul aerian a fost și el grav perturbat. Companiile ANA și Japan Airlines au anulat mai multe zboruri interne către regiune din cauza condițiilor meteorologice extreme.

Autoritățile meteorologice chineze estimează că taifunul Dolphin va ajunge pe coasta estică și sud-estică a țării în intervalul dintre duminică seara și luni dimineața.

Cele mai expuse sunt zonele cuprinse între orașul Zhoushan, din provincia Zhejiang, și orașul Fuding, din provincia Fujian.

Meteorologii prognozează viteze ale vântului cuprinse între 38 și 45 de metri pe secundă în apropierea centrului furtunii.

Ploile torențiale și vânturile puternice sunt așteptate să afecteze estul Chinei până pe 12 august, inclusiv Shanghai și provinciile învecinate.

În estul provinciei Zhejiang, unele regiuni ar putea înregistra peste 600 de milimetri de precipitații într-un interval foarte scurt, crescând riscul de inundații și alunecări de teren.

În fața apropierii taifunului, provincia Zhejiang a ridicat alerta pentru zonele de coastă la cel mai înalt nivel.

Autoritățile au suspendat operațiunile portuare și au oprit circulația pe 162 de rute de feribot pentru pasageri.

Aeroportul Internațional Ningbo Lishe va întrerupe operațiunile începând de sâmbătă seara, iar toate zborurile programate pentru duminică au fost anulate.

Și în zona Shanghai au fost luate măsuri preventive. Portul Yangshan a fost golit de nave încă de vineri seară, iar unele servicii feroviare din Delta Fluviului Yangtze vor fi suspendate începând de duminică.

Și Taiwanul este afectat de apropierea taifunului.

Autoritățile au anunțat anularea a 63 de zboruri internaționale, în timp ce în nordul insulei sunt prognozate ploi abundente pe parcursul weekendului.

Până în prezent nu au fost dispuse evacuări, însă autoritățile monitorizează evoluția furtunii.

Pe fondul apropierii taifunului, Beijingul a ordonat navelor care tranzitează Strâmtoarea Taiwan să respecte instrucțiunile emise de autoritățile chineze privind controlul traficului maritim.

Decizia a fost criticată de autoritățile de la Taipei, care au calificat măsura drept „ridicole”, susținând că Beijingul nu are dreptul să limiteze accesul în apele internaționale.

Disputa are loc într-un context tensionat, în condițiile în care China consideră Taiwanul parte a teritoriului său și revendică inclusiv controlul asupra strâmtorii strategice. Poziția Beijingului este respinsă atât de autoritățile taiwaneze, cât și de Statele Unite.