Orașul cu milioane de locuitori așteaptă lovitura taifunului Bavi. Evacuări masive înainte de furtună

Peste 600.000 de persoane au fost evacuate sâmbătă în China înainte ca taifunul Bavi să ajungă în apropierea orașului Wenzhou, una dintre zonele importante din estul țării. Fenomenul meteorologic a afectat anterior lanțul de insule Sakishima din sudul Japoniei, unde a adus ploi abundente și vânturi puternice, după care a trecut pe lângă nordul Taiwanului.

Deși taifunul Bavi și-a redus treptat intensitatea în timp ce s-a deplasat spre nord-vest, peste ape mai reci, autoritățile au menținut măsurile de precauție. Meteorologii au avertizat că sistemul păstrează un volum ridicat de umiditate, iar benzile de precipitații asociate acestuia se întind pe o suprafață comparabilă cu dimensiunea Franței.

Prognozele indicau că Bavi urma să atingă uscatul în apropierea orașului Wenzhou în primele ore ale zilei de duminică. Zona metropolitană are aproximativ 10 milioane de locuitori, iar autoritățile au accelerat operațiunile de evacuare înainte de sosirea furtunii.

Presa de stat chineză a anunțat că peste 500.000 de persoane au fost evacuate în provincia Zhejiang, unde se află orașul Wenzhou, iar alte peste 100.000 de persoane au fost mutate în zone sigure din provincia vecină Fujian.

„Sunt puțin îngrijorat, dar cred că va fi bine. Am mai trecut prin taifunuri. Vom trece peste ele”, a spus Huang Xinghuan, în vârstă de 50 de ani, locuitor al orașului Wenzhou, care mergea la cumpărături într-o piață tradițională înainte ca aceasta să fie închisă din cauza apropierii taifunului.

Huang a precizat că familia sa și-a pregătit rezerve de apă pentru aproximativ două-trei zile. „Cred că proviziile sunt bine garantate acum. Nu este nevoie să intrăm în panică sau să facem stocuri mari de alimente sau alte provizii”, a adăugat acesta.

Până la acel moment, Japonia și Taiwan nu raportaseră decese provocate direct de taifunul Bavi. În schimb, 17 persoane au murit în Filipine din cauza ploilor abundente generate de un muson de sud-vest intensificat, influențat de efectele taifunului.

În Taiwan, autoritățile au evacuat peste 14.000 de persoane, în special din regiuni muntoase, înainte de apropierea furtunii dinspre nord. Deși Bavi nu a ajuns pe uscat în Taiwan, autoritățile au luat măsuri preventive din cauza prognozelor care indicau cantități de precipitații ce puteau ajunge aproape de un metru în unele zone.

Cele mai multe evacuări au avut loc în nordul și estul insulei. Aproximativ 920 de zboruri internaționale au fost anulate, ceea ce a afectat activitatea principalului aeroport internațional din Taiwan, Taoyuan, situat în apropiere de Taipei. De asemenea, toate cele 280 de curse aeriene interne au fost suspendate.

Majoritatea orașelor și județelor din Taiwan au declarat o zi liberă sâmbătă din cauza condițiilor meteorologice, iar birourile și școlile care urmau să fie deschise în weekend au fost închise. În capitala Taipei, unele restaurante și magazine au continuat însă să funcționeze.

Linia feroviară de mare viteză care leagă nordul și sudul Taiwanului a rămas operațională, dar cu un număr redus de servicii.

În centrul orașului Taipei, câțiva locuitori au continuat să iasă pe străzi în condițiile de vânt și ploaie. „E în regulă, nu e chiar atât de grav”, a spus Yeh Mao-hsiung, în vârstă de 68 de ani, care ieșise dimineața la plimbare cu câinele său. „E doar puțin mai mult vânt.”

În cartierul Beitou din Taipei, aflat la poalele munților din jurul orașului, situația a fost mai dificilă. Rafalele de vânt de aproximativ 100 de kilometri pe oră au doborât copaci și au provocat creșterea nivelului râurilor.

În Wenzhou, Chen Qiuqin, în vârstă de peste 60 de ani, a mers prin ploaie spre locuința părinților săi pentru a-i ajuta să se pregătească înainte de sosirea taifunului. Ea a spus că nu este foarte îngrijorată, având în vedere măsurile luate de autorități.

„Eram îngrijorată din cauza ghivecelor de flori de pe balconul mamei mele, așa că o să ajut la mutarea lor înăuntru. Părinții mei sunt amândoi în vârstă și sunt singuri acasă, așa că nu m-am simțit confortabil”, a declarat ea.