Furtuni puternice au afectat opt județe. Zeci de locuințe au fost inundate, iar copacii căzuți au avariat mașini

Furtuni însoțite de ploi torențiale, vijelii și descărcări electrice au produs pagube în opt județe din România în ultimele 24 de ore. Pompierii au intervenit în 21 de localități pentru evacuarea apei din locuințe, curți și subsoluri, precum și pentru îndepărtarea arborilor doborâți de vânt. Potrivit Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), au fost afectate zeci de gospodării și 13 autoturisme. În același timp, meteorologii avertizează că fenomenele de instabilitate atmosferică vor continua și marți, 23 iunie, sub incidența unui Cod Galben.

Efectele produse de furtuni au fost raportate în județele Caraș-Severin, Covasna, Dolj, Hunedoara, Olt, Sibiu, Sălaj și Timiș, unde echipele de intervenție au fost solicitate să gestioneze numeroase situații de urgență generate de precipitațiile abundente și de vântul puternic.

Potrivit informațiilor transmise de Biroul de Presă al DSU, pompierii au intervenit pentru evacuarea apei din 28 de locuințe, 23 de curți și 78 de beciuri sau subsoluri. De asemenea, au fost îndepărtați 25 de copaci prăbușiți, care au provocat avarierea a 13 autoturisme.

Autoritățile precizează că intervențiile au avut loc în 21 de localități din cele opt județe afectate de fenomenele meteorologice severe manifestate în ultimele 24 de ore.

În contextul prognozelor meteo nefavorabile, DSU avertizează că instabilitatea atmosferică se va menține și în cursul zilei de marți.

„Astfel, în zona de munte, sudul Banatului, vestul şi nordul Olteniei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15-25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30-40 l/mp”, arată sursa citată.

Printre cele mai dificile intervenții desfășurate luni, 22 iunie, s-au numărat cele din municipiul Sibiu, unde precipitațiile abundente căzute sub avertizare Cod Portocaliu au provocat numeroase acumulări de apă în gospodării și subsoluri.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a anunțat că până la ora 17:30 au fost înregistrate 59 de solicitări, toate provenind din municipiul reședință de județ.

În prima etapă, peste 30 de pompieri au intervenit cu 12 autospeciale și motopompe în 12 locații afectate. Pe măsură ce situația s-a agravat, conducerea operațională a decis suplimentarea forțelor și mijloacelor de intervenție.

În jurul orei 18:00, peste 50 de pompieri acționau în teren cu 15 autospeciale echipate cu motopompe pentru evacuarea apei din zonele inundate.

Pe lângă misiunile de evacuare a apei, salvatorii au fost solicitați să intervină și pe strada Gorăslău, unde un arbore doborât de vânt s-a prăbușit peste un autoturism. Autoritățile au precizat că nu au existat persoane rănite, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Tot luni, 22 iunie, pompierii militari din Sălaj au intervenit în mai multe localități pentru limitarea efectelor produse de ploile abundente și de intensificările vântului.

Intervențiile s-au desfășurat în localitățile Șimleu Silvaniei, Crișeni și Zalău, unde echipajele au fost mobilizate pentru evacuarea apei din gospodăriile afectate.

„La aceasta oră, pompierii intervin in localitățile Șimleu Silvaniei, Crișeni și Zalău pentru evacuarea apei din mai multe gospodării”, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sălaj.

Acțiunile au avut loc în contextul avertizărilor meteorologice emise pentru județ, care au vizat manifestarea unor fenomene severe de scurtă durată.

Potrivit ISU Sălaj, populația a fost avertizată prin două mesaje RO-ALERT privind producerea unor fenomene meteorologice periculoase. Un Cod Portocaliu valabil până la ora 17:00 a anunțat averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină în mai multe zone ale județului.

Reprezentanții instituției au recomandat cetățenilor să evite deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor de electricitate și panourilor publicitare care pot fi doborâte de rafalele puternice de vânt.

Totodată, autoritățile au atras atenția asupra riscurilor generate de acumulările de apă de pe carosabil și au recomandat evitarea traversării zonelor inundate, atât pietonal, cât și cu autoturismele. De asemenea, șoferii sunt sfătuiți să parcheze vehiculele la distanță de arbori, stâlpi sau alte elemente care pot fi afectate de vremea severă.