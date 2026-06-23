Anunț de la Casa de Pensii. Contul pe care românii trebuie să îl aibă. Beneficiile de care aveți parte

Casa Județeană de Pensii Alba le recomandă tuturor persoanelor asigurate și pensionarilor să își creeze un cont online pe portalul Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP). Instituția arată că acest serviciu oferă acces rapid la informații despre situația din sistemul public de pensii și permite utilizarea mai multor servicii electronice, fără deplasări repetate la ghișeele caselor teritoriale de pensii.

Digitalizarea serviciilor publice reprezintă una dintre direcțiile urmărite de Casa Națională de Pensii Publice, iar una dintre cele mai utile facilități puse la dispoziția cetățenilor este contul online CNPP.

Într-o informare publicată de Casa Județeană de Pensii Alba, instituția îi încurajează pe români să își creeze un astfel de cont pentru a avea acces mai rapid la informațiile care îi privesc și pentru a reduce timpul petrecut la ghișee.

Potrivit reprezentanților instituției, platforma oferă acces gratuit la serviciile electronice ale CNPP și facilitează comunicarea dintre beneficiari și casele teritoriale de pensii.

Casa Județeană de Pensii Alba arată că deținerea unui cont pe portalul CNPP aduce mai multe beneficii.

Prin intermediul acestuia, utilizatorii pot avea acces la informațiile privind propria situație din sistemul public de pensii, pot primi notificări referitoare la evenimente care îi privesc și pot comunica mai rapid cu instituția, fără a fi nevoie de deplasări repetate.

Totodată, platforma permite utilizarea serviciilor electronice puse la dispoziție de Casa Națională de Pensii Publice, ceea ce simplifică relația dintre cetățeni și instituție.

Pentru deschiderea unui cont este necesară accesarea portalului Casei Naționale de Pensii Publice și completarea formularului dedicat.

Reprezentanții Casei de Pensii atrag atenția că toate câmpurile marcate cu asterisc sunt obligatorii, iar datele trebuie introduse exact așa cum apar în actul de identitate.

De asemenea, informațiile trebuie completate fără diacritice, iar adresa de e-mail utilizată va deveni numele de utilizator al contului.

După completarea formularului, solicitantul poate alege una dintre cele două modalități de transmitere a cererii.

Prima variantă presupune semnarea olografă a documentului. În acest caz, formularul trebuie tipărit, semnat și depus personal la orice casă teritorială de pensii, împreună cu actul de identitate.

Cea de-a doua variantă este destinată persoanelor care dețin semnătură electronică calificată. Acestea pot salva formularul, îl pot semna electronic și îl pot transmite prin e-mail către orice casă teritorială de pensii, împreună cu o copie a actului de identitate.

Casa Județeană de Pensii Alba precizează că, după depunerea documentelor, cererea este verificată și aprobată de casa teritorială de pensii.

După validarea solicitării, utilizatorul primește un mesaj la adresa de e-mail declarată, prin care este informat că contul a fost activat și poate stabili parola de acces.

Din acel moment, serviciile electronice ale CNPP pot fi utilizate direct din contul personal.

Reprezentanții instituției subliniază că utilizarea contului online reduce timpul necesar obținerii informațiilor și elimină numeroase deplasări la ghișee.

„Pentru că vei avea acces mai rapid la informațiile care te privesc și vei putea utiliza serviciile electronice oferite de sistemul public de pensii, economisind timp și deplasări inutile”, transmite Casa Județeană de Pensii Alba.

Instituția încurajează toți beneficiarii sistemului public de pensii să utilizeze această platformă, în condițiile în care tot mai multe servicii sunt disponibile în format electronic, iar comunicarea cu autoritățile poate fi realizată mult mai rapid și mai eficient.