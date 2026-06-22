Alexandru Nazare vine cu vești despre pensii și CASS. Ce se întâmplă cu indexarea și contribuția pentru mame

Alexandru Nazare a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare reunite pentru a prelua portofoliul Finanțelor în Guvernul Veștea. În timpul audierilor, ministrul desemnat a vorbit despre riscul retrogradării României în categoria „junk”, despre posibilitatea indexării pensiilor, viitoarea rectificare bugetară și nivelul TVA pentru HoReCa.

Actualul ministru interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a trecut de audierile din Parlament și a primit aviz favorabil pentru a ocupa aceeași funcție în viitorul Guvern Veștea.

În urma votului din comisiile de specialitate, 22 de parlamentari au votat pentru, 16 împotrivă, doi s-au abținut, iar alți doi parlamentari prezenți nu și-au exprimat votul.

Avizul comisiilor are caracter consultativ, iar decizia finală privind învestirea Guvernului va fi luată de plenul reunit al Parlamentului.

În cadrul audierilor, ministrul desemnat a explicat de ce a decis să rămână la conducerea Ministerului Finanțelor, precizând că a avut o discuție cu guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

„Există pericolul de junk”, a declarat Alexandru Nazare, făcând referire la riscul ca România să fie retrogradată de agențiile internaționale de rating în categoria statelor nerecomandate investițiilor.

În prezent, România își păstrează calificativul recomandat investițiilor, însă se află la limita inferioară a acestei categorii. Recent, agenția Standard & Poor’s a reconfirmat ratingul suveran al României la „BBB-/A-3”, menținând perspectiva cunoscută de pe piață.

Alexandru Nazare a fost întrebat și despre posibilitatea majorării pensiilor.

Potrivit acestuia, există spațiu pentru o indexare, însă aceasta trebuie făcută cu prudență, în funcție de situația bugetară.

„România își permite o indexare a pensiilor, dar cu un procent prudent”, a afirmat ministrul desemnat.

În ceea ce privește propunerea privind eliminarea contribuției de asigurări sociale de sănătate pentru mame, Alexandru Nazare a precizat că subiectul nu este exclus, însă va fi analizat ulterior.

„Le judecăm la rectificare”, a declarat ministrul desemnat, referindu-se la măsurile care ar putea fi incluse în viitoarea rectificare bugetară.

În timpul audierilor, Alexandru Nazare a clarificat și discuțiile privind modificarea cotelor de TVA.

Acesta a precizat că reducerea TVA la alimente și medicamente nu figurează în Programul de guvernare și nu reprezintă o măsură aflată în pregătire în acest moment.

În schimb, ministrul desemnat a transmis un mesaj ferm pentru operatorii din industria ospitalității.

„A fost o discuție dificilă în 2025 să nu creștem TVA pentru HoReCa la 21%. Menținem cota pentru HoReCa, nu creşte”, a afirmat Alexandru Nazare.

Declarația vine în contextul dezbaterilor privind măsurile fiscale pe care viitorul Executiv ar putea să le adopte pentru reducerea deficitului bugetar și menținerea încrederii investitorilor în economia României.