Românii care plătesc din timp vor fi avantajați, anunță ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Un număr de peste 78.000 de români au beneficiat de bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei după ce au ales să își achite anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale.

Potrivit unui mesaj postat luni, 27 aprilie 2026, de către Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook, aceste rezultate confirmă faptul că simplificarea fiscală și stimularea conformării voluntare au început să producă efecte concrete în anul 2026, determinând tot mai mulți cetățeni să își declare și să își plătească obligațiile la timp.

Alexandru a subliniat că un pas decisiv în reducerea birocrației a fost introducerea, în premieră de către ANAF, a formularului de declarație unică precompletat.

Această măsură a facilitat procesul de depunere și a economisit timpul contribuabililor, fiind completată de acordarea unei bonificații de 3% pentru plățile efectuate până la termenul de 15 aprilie.

Datele oficiale indică o creștere semnificativă a numărului de declarații depuse, peste 408.000 de persoane îndeplinindu-și această obligație, ceea ce reprezintă un avans de peste 23% față de perioada similară a anului trecut.

Alexandru Nazare a precizat că această abordare a condus la o creștere masivă a încasărilor bugetare, care au ajuns la 3,04 miliarde de lei, cu peste 2 miliarde mai mult decât în 2025.

În concluzie, demnitarul susține că un parteneriat real între stat și cetățean, bazat pe predictibilitate și instrumente moderne, reprezintă fundamentul unei administrații performante.

„🔵 Bonificații de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de români care au plătit anticipat impozitul pe venit şi contribuțiile sociale. Simplificarea fiscală și stimularea conformării voluntare încep să producă rezultate concrete – mai mulți români îşi declară și plătesc la timp obligațiile fiscale. Un nou pas important în 2026 pentru simplificarea relației dintre cetățeni și administrația fiscală și pentru încurajarea conformării voluntare: pentru prima dată, ANAF a pus la dispoziția contribuabililor formularul de declarație unică precompletat, ceea ce a redus semnificativ birocrația și timpul necesar depunerii. În același timp, am introdus bonificația de 3% pentru plata anticipată a impozitului pe venit și a contribuțiilor sociale, până la data de 15 aprilie. Astăzi înregistrăm primele rezultate concrete, care arată că, prin instrumentele potrivite, statul poate fi un administrator mai bun: 🔵 408.224 de contribuabili – cu 23,24% mai mulți decât în aceeaşi perioadă a anului trecut – și-au depus deja declarațiile unice 🔵 78.322 de români au beneficiat de bonificația pentru plata anticipată 🔵 43,5 milioane de lei – valoarea totală a bonificațiilor acordate 🔵 încasările bugetare aferente au crescut cu 2,12 miliarde lei față de aceeaşi perioadă din 2025, ajungând la 3,04 miliarde lei Este clar că, atunci când simplificăm procedurile și dezvoltăm mecanisme corecte de stimulare, răspunsul societății este unul pozitiv. De aceea, direcția fiscală a României trebuie continuată în acelaşi ritm: mai puțină birocrație, mai multă predictibilitate și un parteneriat real între stat și contribuabil. O administrație performantă înseamnă nu doar reguli, ci și instrumente moderne de lucru şi o relație bazată pe încredere între stat şi cetățeni”, este mesajul postat de Alexandru Nazare pe pagina sa de Facebook.

Prin intermediul OUG nr. 8/2026 s-a stabilit acordarea unei bonificații de 3% pentru conformare. Astfel, persoanele fizice (prin Declarația Unică) primesc o reducere de 3% din impozitul datorat pe anul 2025, dacă își achită obligațiile la timp, până la data 15 aprilie 2026.

Contribuabilii persoane fizice beneficiază de o bonificație de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, pentru care există obligația depunerii declarației prevăzute la art.122 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe venit, pentru următoarele categorii de venit:

a) activităţi independente;

b) drepturi de proprietate intelectuală;

c) cedarea folosinței bunurilor;

d) investiţii;

e) activități agricole, silvicultură și piscicultură;

f) alte surse.

Bonificaţia de 3% se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) impozitul pe venit, contribuția de asigurări sociale şi contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, inclusiv contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată potrivit art.180 alin. (2) din Legea nr.227/2015 pentru anul 2025, se sting prin plată și/sau compensare, integral până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv;

b) declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prevăzută la art.122 din Legea nr.227/2015, se depune până la 15 aprilie 2026 inclusiv.

Bonificația se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declarația unică privind impozitul pe venit și contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Impozitul pe venit de plată se determină prin diminuarea acestuia cu valoarea bonificației.

Contribuabilii care au depus Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate în anul 2025, fără acordarea bonificației, pot beneficia de aceasta prin depunerea unei declarații rectificative până la data de 15 aprilie 2026.

În cazul în care plata impozitului pe venit datorat pentru anul 2025 a fost efectuată până la intrarea în vigoare a OUG nr. 8/2026 sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de 15 aprilie 2026 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificației în condițiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.