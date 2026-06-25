Alexandru Nazare, despre deficitul bugetar. România trebuie să mențină direcția: Urmează o etapă critică, discuțiile cu agențiile de rating
SURSA FOTO: Dreamstime - Alexandru Nazare
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că execuția bugetară după primele cinci luni ale anului 2026 arată o reducere semnificativă a deficitului și continuarea investițiilor publice. Oficialul susține că România intră într-o perioadă decisivă, în care stabilitatea economică și credibilitatea externă vor fi atent analizate de agențiile internaționale de rating.
Deficitul bugetar s-a redus, iar investițiile publice au continuat să crească
Ministrul Alexandru Nazare a declarat că Ministerul Finanțelor a reușit una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani. Potrivit acestuia, deficitul bugetar după primele cinci luni ale anului a ajuns la 1,75% din Produsul Intern Brut, față de 3,35% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut.
În același timp, investițiile publice au continuat să crească, ajungând la 44,73 miliarde de lei, cu peste 4 miliarde de lei mai mult decât în perioada similară din 2025.
Ministrul Finanțelor a precizat că o parte tot mai importantă din aceste investiții este susținută din fonduri europene și prin proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a transmis că România a reușit să atragă mai multe fonduri europene, să reducă accelerat deficitul și, în același timp, să continue investițiile.
Nazare consideră că aceste rezultate demonstrează că dezechilibrele bugetare acumulate în ultimii ani pot fi corectate fără a afecta dezvoltarea economică și că, prin responsabilitate și pragmatism, economia poate reveni pe o traiectorie de stabilitate și predictibilitate.
Urmează evaluările agențiilor de rating
Ministrul Finanțelor a arătat că următoarea perioadă va fi una importantă pentru România, în contextul apropiatelor evaluări realizate de agențiile internaționale de rating.
Alexandru Nazare a subliniat că, în astfel de momente, credibilitatea unei țări este construită prin rezultate și consecvență, nu prin declarații, iar evoluția execuției bugetare va reprezenta un argument în discuțiile privind continuarea consolidării fiscale.
Potrivit acestuia, România trebuie să treacă atât un test de responsabilitate, cât și unul de continuitate, iar orice pas înapoi ar putea afecta direcția urmată până acum.
Ministrul Finanțelor spune că obiectivele strategice trebuie menținute
În mesajul său, Alexandru Nazare a enumerat principalele priorități pe care România trebuie să le urmărească în perioada următoare.
Acesta a arătat că reducerea deficitului bugetar trebuie însoțită de continuarea investițiilor, accelerarea absorbției fondurilor europene, implementarea proiectelor din PNRR, operaționalizarea mecanismului SAFE, continuarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și menținerea parcursului către adoptarea monedei euro.
Ministrul Finanțelor a precizat că aceste obiective nu aparțin unui partid sau unui guvern, ci reprezintă direcții strategice pentru România.
„Un nou sprint câștigat la Finanțe, exact când România are cea mai mare nevoie. Urmează un maraton al menținerii stabilității economice şi credibilității externe.
Ministerul Finanțelor a publicat azi execuția bugetară la 31 mai 2026, iar datele arată nu doar că România reușește să mențină echilibrul într-o perioadă complicată, ci şi să facă din nou una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani.
Deficitul bugetar la 5 luni ajunge la 1,75% din PIB, comparativ cu 3,35% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut. În același timp, investițiile publice au continuat să crească și au ajuns la 44,73 miliarde lei, cu peste 4 miliarde lei mai mult decât anul trecut. O parte tot mai importantă a acestui efort este susținută prin fonduri europene și prin proiectele finanțate din PNRR – practic, am reuşit să atragem din ce în ce mai mulți bani europeni, să reducem accelerat deficitul şi toate acestea fără a opri investițiile.
Sunt rezultate obținute cu mult efort şi sunt totodată dovada clară că România poate corecta dezechilibrele acumulate în ultimii ani fără să sacrifice dezvoltarea. Cu responsabilitate şi pragmatism, cifrele reconfirmă că putem construi mai multă stabilitate și predictibilitate şi putem readuce economia României pe o curbă a performanței.
În perioada următoare urmează însă o etapă critică: discuțiile cu agențiile internaționale de rating, înaintea noilor rapoarte de evaluare a țării. În astfel de momente, credibilitatea nu se construieşte prin declarații, ci prin rezultate, consecvență și capacitatea de a demonstra că menținem direcția asumată. Evoluțiile din execuția bugetară actuală vor contribui cu siguranță la acest efort și vor susține argumentele noastre privind capacitatea de a continua consolidarea fiscală.
În paralel, zilele acestea România trebuie să treacă nu doar un test de responsabilitate, ci şi unul de continuitate şi echilibru. România are nevoie de stabilitate și de evitarea oricărui pas înapoi, iar tot ceea ce funcționează trebuie accelerat şi replicat.
Alături de menținerea direcției de reducere a deficitului, un set de obiective esențiale trebuie să rămână constante, pentru sănătatea finanțelor publice: investițiile, absorbția fondurilor europene, implementarea PNRR, operaționalizarea SAFE, aderarea la OCDE și continuarea parcursului către zona euro. Acestea nu sunt obiective individuale sau politice. Sunt obiective strategice ale României.
De aceea, chiar dacă cifrele de azi ale deficitului sunt un semn bun pentru România, nu avem motive de relaxare. Traversăm o perioadă în care nu ne permitem să pierdem direcția”, a transmis ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.