Alexandru Nazare, despre deficitul bugetar. România trebuie să mențină direcția: Urmează o etapă critică, discuțiile cu agențiile de rating

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că execuția bugetară după primele cinci luni ale anului 2026 arată o reducere semnificativă a deficitului și continuarea investițiilor publice. Oficialul susține că România intră într-o perioadă decisivă, în care stabilitatea economică și credibilitatea externă vor fi atent analizate de agențiile internaționale de rating.

Ministrul Alexandru Nazare a declarat că Ministerul Finanțelor a reușit una dintre cele mai importante ajustări bugetare din ultimii ani. Potrivit acestuia, deficitul bugetar după primele cinci luni ale anului a ajuns la 1,75% din Produsul Intern Brut, față de 3,35% din PIB în aceeași perioadă a anului trecut.

În același timp, investițiile publice au continuat să crească, ajungând la 44,73 miliarde de lei, cu peste 4 miliarde de lei mai mult decât în perioada similară din 2025.

Ministrul Finanțelor a precizat că o parte tot mai importantă din aceste investiții este susținută din fonduri europene și prin proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a transmis că România a reușit să atragă mai multe fonduri europene, să reducă accelerat deficitul și, în același timp, să continue investițiile.

Nazare consideră că aceste rezultate demonstrează că dezechilibrele bugetare acumulate în ultimii ani pot fi corectate fără a afecta dezvoltarea economică și că, prin responsabilitate și pragmatism, economia poate reveni pe o traiectorie de stabilitate și predictibilitate.

Ministrul Finanțelor a arătat că următoarea perioadă va fi una importantă pentru România, în contextul apropiatelor evaluări realizate de agențiile internaționale de rating.

Alexandru Nazare a subliniat că, în astfel de momente, credibilitatea unei țări este construită prin rezultate și consecvență, nu prin declarații, iar evoluția execuției bugetare va reprezenta un argument în discuțiile privind continuarea consolidării fiscale.

Potrivit acestuia, România trebuie să treacă atât un test de responsabilitate, cât și unul de continuitate, iar orice pas înapoi ar putea afecta direcția urmată până acum.

În mesajul său, Alexandru Nazare a enumerat principalele priorități pe care România trebuie să le urmărească în perioada următoare.

Acesta a arătat că reducerea deficitului bugetar trebuie însoțită de continuarea investițiilor, accelerarea absorbției fondurilor europene, implementarea proiectelor din PNRR, operaționalizarea mecanismului SAFE, continuarea procesului de aderare la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și menținerea parcursului către adoptarea monedei euro.

Ministrul Finanțelor a precizat că aceste obiective nu aparțin unui partid sau unui guvern, ci reprezintă direcții strategice pentru România.