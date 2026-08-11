Victor Ponta lansează un atac dur la vârful statului: Suntem deja în Iad

Victor Ponta îi critică pe președintele Nicușor Dan și pe premierul Ilie Bolojan, într-un mesaj publicat pe Facebook despre actuala guvernare și direcția în care se îndreaptă România. Fostul premier contestă modul în care sunt gestionate negocierile politice, prioritățile legate de PNRR și măsurile pentru reducerea deficitului bugetar. Ponta susține că a privit inițial cu încredere mesajele venite de la Cotroceni, dar afirmă că ulterior și-a schimbat radical perspectiva.

Victor Ponta și-a prezentat criticile într-o postare pe Facebook intitulată „DRUMUL ROMÂNIEI SPRE IAD ESTE PAVAT CU INTENȚIILE BUNE ALE COTROCENIULUI”, în care susține că inițial a apreciat obiectivele și mesajele promovate de președintele Nicușor Dan și de echipa acestuia.

Fostul premier enumeră printre acestea adoptarea legislației asociate PNRR, continuarea unei guvernări proeuropene, consolidarea relațiilor cu Statele Unite, trecerea la moneda euro și cooperarea dintre principalele partide parlamentare.

„M-a bucurat faptul că președintele Nicușor Dan și echipa sa de consilieri au numai intenții bune: legile PNRR, guvernare proeuropeană, dar și relații speciale cu SUA, trecerea la euro, pace și prietenie între PSD, PNL, USR și UDMR”, a scris Ponta pe Facebook.

În continuarea mesajului, Victor Ponta afirmă însă că evaluarea sa asupra situației s-a modificat pe măsură ce a analizat modul în care aceste obiective sunt transpuse în decizii politice.

„După care am înțeles că ne îndreptăm direct spre Iad”, susține Victor Ponta, care acuză administrația prezidențială că nu ar fi înțeles mecanismele guvernării și atribuțiile constituționale ale președintelui.

Una dintre criticile centrale formulate de fostul premier privește ordinea priorităților politice, Victor Ponta contestând abordarea potrivit căreia adoptarea legislației necesare pentru PNRR ar trebui să prevaleze asupra existenței unui Guvern cu puteri depline.

În opinia sa, cele două componente nu pot fi tratate separat, iar funcționarea executivului reprezintă un element esențial pentru punerea în aplicare a deciziilor asumate de România.

„Prioritatea o reprezintă legile PNRR, nu Guvernul: aceasta este opinia de la Cotroceni. Sublimă, dar în practică total falsă”, afirmă Ponta.

Victor Ponta contestă și rolul pe care președintele Nicușor Dan îl are în discuțiile politice pentru formarea unei majorități parlamentare, argumentând că negocierea propriu-zisă între partide nu intră în atribuțiile șefului statului.

Critica fostului premier vizează astfel modul în care sunt purtate negocierile pentru constituirea unei formule politice capabile să susțină Guvernul în Parlament.

„Nu este deloc atribuția președintelui să negocieze la Cotroceni o majoritate parlamentară”, afirmă Ponta.

Mesajul lui Victor Ponta nu se limitează la activitatea președintelui, fostul premier îndreptându-și criticile și către Ilie Bolojan, în special în ceea ce privește măsurile adoptate pentru diminuarea deficitului bugetar și efectele acestora asupra economiei.

Ponta invocă inclusiv riscul deteriorării evaluării României de către agențiile internaționale de rating și face referire la ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, în contextul eforturilor pentru menținerea calificativului suveran într-o categorie favorabilă investițiilor.

„După un an am ajuns să ne rugăm la icoane și cruciulițe și să sperăm că Nazare ne mai obține două-trei luni de răgaz de la agențiile de rating, înainte de JUNK”, afirmă Ponta.

În partea finală a mesajului său, fostul premier susține că România resimte efectele unor decizii politice despre care afirmă că sunt influențate mai mult de emoții și intenții decât de politici construite în funcție de impactul asupra diferitelor categorii sociale.

Victor Ponta folosește aceeași metaforă din titlul postării sale pentru a descrie situația actuală și afirmă că direcția politicilor publice ar trebui schimbată.