Gigi Becali atac fără precedent la adresa lui Ilie Bolojan. Cere inclusiv intervenția serviciilor secrete: Ia vino încoa’, că te luăm, te ascundem în pădure!
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Gigi Becali
Gigi Becali a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan și susține că acesta ar trebui să plece de la conducerea Guvernului. Patronul FCSB s-a declarat nemulțumit de situația politică din România și a criticat modul în care este condusă țara. În declarațiile sale, omul de afaceri a mers până la a invoca o posibilă intervenție a serviciilor secrete.
Gigi Becali îl atacă pe Ilie Bolojan și cere îndepărtarea acestuia de la Guvern
Gigi Becali și-a exprimat în termeni foarte duri nemulțumirea față de Ilie Bolojan și față de actuala situație de pe scena politică. Omul de afaceri consideră că premierul ar trebui îndepărtat de la Palatul Victoria și susține că nu înțelege de ce acest lucru nu s-a întâmplat până acum.
Patronul FCSB și-a prezentat poziția în stilul direct care îl caracterizează, criticând atât activitatea șefului Guvernului, cât și lipsa unei reacții pe care el o consideră necesară din partea instituțiilor statului.
Declarațiile lui Becali vin în contextul nemulțumirilor sale legate de evoluțiile politice și economice din România, omul de afaceri afirmând că situația a ajuns să îl afecteze inclusiv atunci când urmărește informațiile din spațiul public.
Patronul FCSB spune că a ajuns să evite știrile politice
Gigi Becali susține că a renunțat să mai urmărească în mod constant știrile, motivând că informațiile despre scena politică îl enervează. În acest context, el a folosit un limbaj extrem de dur la adresa premierului și a descris într-o manieră violentă modul în care crede că acesta ar trebui înlăturat.
„Mă enervează ăștia cu politica. Adică, tu, o țară întreagă, să nu poți să dai jos un bagabont? Să îl lași să distrugă țara? Nu s-a găsit nimeni în România asta? Păi stai mă puțin, ce faci tu? Ia vino încoa’, că te luăm, te ascundem în pădure! Bagabontule!”, s-a întrebat retoric patronul FCSB, conform Fanatik.ro.
Afirmațiile îi aparțin lui Becali și reprezintă poziția exprimată de acesta cu privire la actuala conducere a Guvernului, inclusiv formulările referitoare la o presupusă intervenție împotriva premierului.
Gigi Becali susține că serviciile secrete ar fi trebuit să intervină
Nemulțumirea lui Gigi Becali nu s-a limitat la criticile adresate lui Ilie Bolojan, patronul FCSB aducând în discuție și serviciile secrete. El a susținut că acestea ar fi trebuit să intervină în situația politică pe care o critică.
„Păi trebuie să sufere o țară întreagă, milioane de oameni pentru un bagabont? Păi așa trebuiau să facă ăștia, serviciile secrete”, a insistat omul de afaceri.
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